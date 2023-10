Juian Nagelsmann podría presentar un once con titulares para el México vs Alemania

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, debutó al frente de su selección con un contundente triunfo sobre los Estados Unidos por 3-1 en un juego donde formó con sus mejores jugadores por lo que hizo suponer que ante México utilizaría a jugadores suplentes para rotar el plantel; sin embargo, ahora parece haber considerado la posibilidad de enfrentar al equipo tricolor con una alineación titular.

“Debatimos mucho, incluso, sobre el posible once de México. Aún no lo hemos decidido... Decidí no rotar tanto para agarrar ritmo; aún nos queda el último entrenamiento, me gustaría esperar y ver si hay algún estímulo con algún jugador, entonces, se sorprenderán si hay caras nuevas”, expresó en conferencia de prensa el entrenador del conjunto alemán que buscará una segunda victoria en tierras norteamericanas.

Otro motivo que consideró el nuevo estratega germano para no hacer grandes variaciones en su alineación es la necesidad de asentar al equipo. “Queremos ver ciertas asociaciones, queremos ver que las cosas se solidifiquen; tenemos que tomar ritmo. Habrá cambios, pero ciertamente no haremos cinco movimientos. No es lo mismo en la selección que en el club: Aquí se tiene un nivel igualmente alto en todo momento”, expresó.

¿Cuándo jugará México vs Alemania?

México enfrentará a Alemania en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA este martes 17 de octubre. El juego se disputará en el Estadio Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos y comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México (17:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá seguir a través de la señal abierta de TV Azteca por el canal 7, así como de Televisa por su canal 5, mientras que en señal de paga se podrá ver por TUDN y por streaming por VIX Plus.

El combinado germano se encuentra, al igual que México, sin la posibilidad de jugar partidos oficiales, pues serán anfitriones de la próxima Eurocopa y no participan de las eliminatorias del torneo. Para el 'Tri' este enfrentamiento traerá grandes recuerdos ya que en el Mundial de Rusia 2018 lograron vencer a los 'teutones' y ahora volverán a verse en un nuevo partido y en condiciones muy diferentes.

