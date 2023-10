¿No necesita a 'Checo' Pérez? El duro mensaje de Max Verstappen sobre el mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen volvió a tener una temporada dominante que le ayudó a ganar el título de manera anticipada, pero pese a esto lamentó que no exista mayor competencia en la máxima categoría del automovilismo. No obstante, también comentó que no necesita de otros equipos o de un compañero de equipo para sacar su mejor versión.

"Por supuesto, en la F1 te gustaría ver más competencia. Para mí, no necesito de ningún otro equipo, ni de un compañero, para sacar lo mejor de mí. Va a ser interesante hasta final de año, pero también creo que a principios del próximo año veremos dónde están todos", dijo el piloto neerlandés a Servus Tv. Respecto a esta parte, señaló que puede haber algunos candidatos a competir el próximo año por lo que deberán mejorar la próxima campaña.

"McLaren está dando grandes pasos adelante a lo largo de todo el año, así que por nuestra parte intentaremos mejorar tal vez un poco este año, pero por supuesto principalmente para el próximo", dijo Verstappen que también opinó del mal momento que vive 'Checo' Pérez sobre quien comentó que hay que rendir en las competencias, pero también aceptó que no es algo fácil, pues no siempre sale todo como se ha planeado.

Créditos: formula1.com

“Somos, por supuesto, compañeros de equipo y trabajamos bien juntos, ya lo hice con Pierre (Gasly) y Alex (Albon). En resumen, hay que rendir. Es difícil decir por qué a veces diferentes cosas no salen exactamente como deberían”, dijo el piloto neerlandés que de momento se prepara para la siguiente prueba en el calendario que será el Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos para después dar paso al GP de México.

Red Bull busca actualmente el subcampeonato para termina con el 1-2 que se les ha negado en anteriores ocasiones. Ya conquistaron el título en el campeonato de pilotos y también lo han hecho en el de constructores por lo que esperan tener un cierre redondo en donde puedan dar muestra de su amplio dominio sobre las pistas y en donde el mexicano Sergio Pérez será fundamental para ese objetivo.

La Fórmula 1 regresa este 22 de octubre por lo que el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Estados Unidos que se correrá en el Circuito de las Américas. La carrera está pactada para las 13:00 horas, tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports. Este será el último GP antes del que se correrá en México

Fuente: Tribuna