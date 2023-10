Con patines prestados, Donovan Carrillo gana medalla de plata en certamen internacional

Comparta este artículo

Dundee, Escocia.- Desde que inició en el patinaje, Donovan Carrillo ha tenido que enfrentar diversas dificultades y una vez más ha tenido que remar contracorriente para sobresalir, pues el mexicano obtuvo la medalla de plata del Tayside Trophy 2023 pese a que tuvo que competir con patines prestados, pues la areolínea en la que viajó le perdió su equipaje y fue un compañero el que lo apoyó para que pudiera salir a la pista.

El sueco Oliver Praetorius salió en auxilió del mexicano y así, con unos patines un número más grande de su talla, Carrillo se lució sobre la pista. En total acumuló 73.36 puntos en su programa corto y 127.75 unidades en programa libre, mismos en los que destacó con su rutina acompañada de los temas musicales ‘Bésame mucho’, ‘Historia de un amor’ y ‘Cuba 2012’, que le valió la ovación del público presente.

Así en total sumó 201.11 puntos y obtuvo la medalla de plata de una competencia que reunió a 16 patinadores de ocho países distintos. Al final, la medalla de oro fue para el austriaco Mauricio Zandron quien acumuló un total de 216.28 puntos, mientras que la medalla de bronce fue para el británico Ken Fitterer, que tuvo una puntuación de 191.00. Mientras que el sueco Oliver Praetorius quien apoyó al mexicano, fue el séptimo lugar.

Créditos: @CONADE

Al final de su competencia, el mexicano se mostró satisfecho con lo logrado, pese a las condiciones adversas que se le presentaron y explicó cual fue la clave para ganar aún no teniendo el equipo adecuado. “Me siento contento, ya que logramos darle la vuelta a un panorama que parecía ser muy complejo, muy complicado y pude acostumbrarme de manera rápida a los patines de Oliver (Praetorius), que eran una talla más grandes que los míos y eran de una marca diferente y modelo diferente de cuchilla.

"Pero traté de no pensar en eso, traté de solamente usar los patines, apretármelos muy bien y hacer los movimientos desde mis emociones, sensaciones que ya tengo registradas con mis patines y no poner mucha atención en que no eran los míos”, compartió en declaraciones para la Conade. Con esto Donovan Carrillo logra su primer podio de la temporada y suma puntos en el ranking del que había bajado debido a su cirugía del año pasado.

Ahora se preparará para el Campeonato Cuatro Continentes y el Campeonato Mundial que se disputarán el próximo año. "Obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero muy contento y satisfecho con lo que logramos aquí y también listo y emocionado para las siguientes competencias”, agregó.

Fuente: Tribuna