¿Cuál es el lazo familiar entre el boxeador Julio César Chávez Jr y 'Los Chapitos'?

Ciudad de México.- Así como ha ocurrido en el mundo de la fama, algunos deportistas han sido relacionados con personajes del crimen organizado, aunque casi siempre se trata de rumores y son pocos los que aceptan tener algún vínculo. Es el caso del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. quien hace no mucho tiempo admitió haber convivido con uno de los hijos del conocido narcotráficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán debido a un lazo familiar.

La historia que da origen a este lazo es su relación actual con su pareja Frida Muñoz quien es viuda de Edgar Guzmán, uno de los hijos del 'Chapo' y con quien procreó una hija que por lo tanto es la hijastra del boxeador sinaloense. El mismo Chávez Jr. compartió a través de un live en sus redes sociales que debido a esta situación ha llegado a conocer a Ovidio Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en los últimos meses.

El hijo del gran campeón contó a sus seguidores como es su relación con la familia de su hijastra y admitió que suele llevarse bien con el también conocido como 'Ratón' con quien no ha tenido ningún problema y en ese momento hasta consideró que se trataba de una buena persona, al menos por la manera en que ha sido su trato con él. "¿Ovidio?¿El Ratón?, él es tío de mi hija, que ha sido mi hija desde hace mucho tiempo.

"Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona yo no sé lo que dicen en otro lado”, dijo entonces. No obstante, el boxeador pidió que no se le relacione de otra manera con Ovidio dejando en claro que lo conoce debido a este parentesco. “Yo me llevo con todos, a mí no me liguen con nadie, el único parentesco que tengo es con este muchacho porque es el tío de mi hija y por eso nada más”, aseguro el excampeón.

Actualmente, Julio César Chávez Jr., que está retirado del boxeo profesional aunque no lo ha hecho oficial, mantiene su relación con Frida Muñoz con quien se casó en 2021 y quien incluso lo ha ayudado a combatir sus adicciones. Mientras que su hijastra resultó tener un buen talento para el canto por lo que ha formado parte de concursos de este tipo en Estados Unidos. Por otra parte, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos hace un mes.

Fuente: Tribuna