Julio César Chávez Jr. arremete contra récord de su padre: "a lo mejor fueron taxistas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hablar de Julio César Chávez es sin duda mencionar al mejor exponente del boxeo mexicano. Con sus grandes peleas, sus títulos, grandes defensas y destacados récords, el 'Gran campeón mexicano', puso el nombre de su país muy en alto; sin embargo, aun no parece convencer a todos. Es el caso de su primogénito, Julio César Chávez Jr. quien pus en duda una de las grandes marcas de su padre.

Uno de sus grandes hitos deportivos es la gran cantidad de peleas invictas que tuvo, el famoso récord de 89-0, mismo que consiguió desde su debut como profesional y mantuvo durante 13 años, 11 meses y 24 días hasta caer por primera vez en 1994. No obstante, para Chávez Jr. no parece ser un número impresionante y menospreció dicha cifra al considerar que seguramente sus rivales "fueron taxistas".

"Aunque mi papá tenga el récord de 90 y 89-0, pues a lo mejor fueron taxistas (sus rivales)", dijo el mayor de la dinastía Chávez a través del canal de YouTube El Boxglero. Y es que el también boxeador hizo referencia a que el primer rival de su padre, si fue precisamente chofer de un taxi y casi le propina una derrota que el propio Chávez González ha aceptado que pudo haber ocurrido en su momento.

Créditos: Facebook Julio César Chávez

"Estuve a punto de retirarme. Ese taxista, Andrés Félix, era un peleador muy experimentado, un peleador que me llevó a la distancia, lo noqueé en el sexto round, pero me cansé tanto, me agoté tanto que dije ‘ya no vuelvo a pelear’, afortunadamente pararon la pelea y gané, quise seguir peleando, pero si hubiera perdido me hubiera retirado definitivamente", admitió Julio César Chávez en una entrevista.

Pero pese a haber demeritado la racha invicta de su padre, Chávez Jr. aceptó que su padre es una leyenda y reconoció que haya peleado a su avanzada edad. "Yo soy yo, yo he hecho box con todo el mundo y aparte soy hijo de una gran leyenda, la leyenda que continuó a sus casi 40, 50 años", dijo Chávez Jr sobre la carrera de su padre. Actualmente Julio César Chávez Jr. se mantiene entrenando pero no ha tenido una pelea oficial y sus apariciones son más por situaciones de problemas personales o por explosivos comentarios como los que suele dar.

Fuente: Tribuna