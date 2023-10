Muere boxeador tras brutal nocaut; peleaba para ganar cerca de 350 pesos mexicanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una pelea de boxeo amateur terminó con un final trágico, luego de que uno de los pugilistas recibiera un duro golpe que lo noqueó al instante y que también acabó con su vida, luego de permanecer internado durante tres días. El boxeador amateur de nombre Joao Victor Penha y de nacionalidad brasileña disputaba un bolsa de solo 19 dólares, unos 348 pesos mexicanos según el tipo de cambio actual, pero perdió mucho más.

Fue un video en las redes sociales que dio a conocer el momento justo cuando Joao se enfrenta a otro pugilista en un escenario improvisado en la ciudad de Jijoca de Jericoacoara en el estado de Ceará en Brasil, en donde vestido de pantaloncillo azul se le observa intercambiar algunos golpes con su oponente, pero a los 90 segundos recibe un fuerte impacto en el rostro que lo deja noqueado y cae al suelo al instante por lo que el público queda impactado.

Los medios brasileños informaron que el boxeador fue llevado al hospital Santa Casa de Misericordia de Sobral en donde permaneció internado. Penha fue declarado con muerte cerebral que le provocó un paro cardíaco que finalmente acabó con su vida. Sus familiares lamentaron la muerte de su hermano y que su vida le hubiera costado unos dólares, que era la bolsa que estaba en juego en un combate de apariencia clandestina.

“La vida de mi hermano se perdió por 19 dólares”, lamentó en medio de la tristeza la hermana del pugilista en palabras citadas por medios locales. Su familiar agregó que trataron de convencerlo para que no participara en el combate que tenía muy preocupados a todos, pero Penha insistió en ir por lo que dijeron no tener más opción que dejarlo sin pensar que esa podría haber sido la última ocasión en que lo llegarían a ver con vida.

“Esto es totalmente absurdo. Ni siquiera sé qué decir, especialmente después de la tragedia con mi hermano. No queríamos que participara. Todos estábamos muy preocupados. Mi mamá le pidió que no peleara, pensando que le podía pasar algo más grave. Hablamos con él, pero nos pidió que lo apoyáramos y entonces no tuvimos otra opción”, contó su hermana a los medios de Brasil que también agregaron que la polícia realiza las investigaciones correspondientes por el suceso.

Fuente: Tribuna