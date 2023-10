Da'vian Kimbrough, la promesa mexicana que se convirtió en el debut más joven en EU

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- En México su nombre todavía no hace mucho ruido, pero Da'vian Kimbrough es futbolista que hizo historia el fin de semana debido a que realizó su debut como jugador profesional a la edad de 13 años, lo que lo convierte en el más joven en hacerlo dentro del futbol de Estados Unidos. De esta manera dio inicio su prometedor camino en el circuito profesional en donde buscará hacerse de un lugar.

Da'vian es futbolista del Sacramento Republic de la United Soccer League (el equivalente a la segunda división) y en las redes sociales se volvió viral el momento en que es llamado por su entrenador previo a su debut, en donde se le nota un poco nervioso y con la cabeza baja. Finalmente ingresa en el duelo que disputaron contra Las Vegas Lights ante el aplauso de los aficionados norteamericanos.

Con 13 años, siete meses y 13 días superó la marca de Axel Kei quien debutó con 13 años, nueve meses y nueve días en el Real Monarchs. Ahora solo restará ver cómo seguirá la carrera del futbolista que se encuentra en la mira de la Selección Mexicana y también de Estados Unidos debido a su prometedora carrera en el futbol internacional, pero en este sentido el tri llevaría la ventaja sobre las 'barras y estrellas'.

¿Da'vian Kimbrough es mexicano?

Da'vian Kimbrough nació en Woodland, California en Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana lo que lo hace elegible para jugar en las selecciones de México o Estados unidos. Se desempeña como centro delantero y es surgido de la academia del Sacramento Republic en donde ha ido saltándose categorías por lo que ha llamado la atención del club y de la selección nacional, en este caso de la de México en donde ya ha sido llamado.

Kimbrough fue convocado por el Tri en su categoría Sub 16, mientras que por parte de Estados Unidos todavía no recibe el llamado. Actualmente no ha mencionado si tiene decidido a que selección representar y aún tendrá mucho tiempo por delante, pues los jugadores menores de 21 años pueden elegir e incluso hacer un cambio si es que ya han debutado en selección mayor. Por lo pronto, México Sub 17, la categoría más cercana a Da'vian jugará el Mundial de la categoría este año.



Fuente: Tribuna