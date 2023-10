La sorprendente confesión de Jermell Charlo luego de haber peleado con 'Canelo' Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a la confianza que mostró Jermell Charlo durante los momentos previos a la pelea contra Saúl Álvarez, el pugilista estadounidense no tuvo un paseo sobre el ring en donde se llevó fuertes golpes, principalmente en el round siete cuando un golpe de derecha sobre el rostro de Charlo hizo que se tambaleara y un par de golpes después lo llevaron a poner la rodilla en la lona por lo que parecía que en cualquier momento llegaría el nocaut.

Fue precisamente sobre esto que Charlo confesó que nunca lo habían golpeado de la manera que lo golpeó el 'Canelo', pues incluso lo hizo sentirse mareado, una sensación que no había tenido antes y también vivió un aspecto de su carrera en donde no había estado, pues aseguró que usualmente es el que da los golpes y no quien los recibe por lo que esta vez vivió momentos muy diferentes.

“Esa fue como la primera vez que de verdad sentí un golpe que me dejó mareado. Siempre soy yo el que daba esos golpes, esta vez me tocó estar del otro lado”, comentó Charlo en conferencia de prensa. Pero de todos los goles y principalmente del que lo llevó a la lona en el séptimo round se recuperó lo que lo llevó a resistir todos los rounds restantes por lo que logró llevar el resultado final hasta las tarjetas.

Créditos: X @premierboxing

Incluso señaló que el haber puesto la rodilla en el suelo fue la mejor decisión ya que de no haberlo hecho pudo haber perdido.de manera más vergonzosa. “He visto boxeo y he estado en el boxeo por tanto tiempo, que sabía que si simplemente seguía de pie habría pasado una vergüenza. La cosa habría sido distinta. Fui lo suficientemente inteligente para reagruparme y recuperarme. Si me quedaba de pie y hubiera seguido peleando, tratando de aclarar mi mente, me habría castigado con más golpes", dijo.

Al final, Saúl 'Canelo' Álvarez logró una vez más la victoria, esta vez por decisión unánime con dos tarjetas favorables por parte de los jueces 118-109 y 119-108 y retuvo sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) que lo mantienen como campeón indiscutido.

Fuente: Tribuna