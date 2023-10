Miguel Ponce, exjugador de Chivas y medallista en Londres 2012 asume su retiro del futbol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbolista mexicano Miguel Ponce, quien fuera futbolista de las Chivas e integrara al plantel de la Selección Mexicana Sub 23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ha dado por hecho su retiro como futbolista profesional debido a diferentes circunstancias que lo han llevado a pasar periodos largos fuera del circuito profesional como le ocurre actualmente.

El 'Pocho', como también le llamaban, se sinceró sobre el tema y aseguró que aunque no lo ha hecho de manera oficial, considera que su retiro ya es un hecho, esto porque no ha logrado encontrar acomodo en algún club de México o el extranjero. Es así que ante este periodo de inactividad consideró que ya está fuera del futbol profesional. El jugador tiene actualmente 34 años y realizó su debut profesional en el 2010.

“Oficialmente no estoy retirado porque no lo he anunciado, ni mucho menos pero prácticamente ya es un hecho, estoy inactivo desde hace ocho-nueve meses y creo que para agarrar otro equipo va a ser difícil”, dijo Ponce en entrevista con el podcast 'No es tema' en donde también reveló que si tuvo propuestas para seguir jugando, pero dijo que dichas ofertas no le gustaron o que no le convenían por lo que lo dejó pasar.

“Hubo propuestas pero no eran mucho de mi agrado porque no me convenían mucho, venía el nacimiento de mi hijo; ya no tenía que pensar nada más en mí, sino en otras personas. La verdad muy agradecido por las propuestas pero decidí dejarlo y dedicarme de lleno a mí familia”, mencionó el 'Pocho' sin especificar de qué equipos se trataba o de cuál fue la oferta que recibió en términos de contrato o económicos.

Miguel Ángel Ponce nació en Sacramento, California en Estados Unidos y es de ascendencia mexicana. Comenzó su carrera en las inferiores del Galaxy antes de llegar las Chivas en donde hizo su debut profesional en el 2010. Con el 'Rebaño Sagrado' jugó en tres etapas distintas y además de ese club también vistió las camisetas de Toluca y Necaxa. En México fue campeón de la Copa MX en tres ocasiones, tiene una Liga MX y una Supercopa Mx.

Mientras que a nivel de selecciones nacionales fue convocado por Estados Unidos, pero se decidió por México, combinado que representó en categorías menores y mayor. Disputó la Copa América de 2011, los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Oro y el Mundial de Brasil en 2014. Ganó la medalla de oro panamericana y la de las olimpiadas en 2012, además de lograr el Torneo Esperanzas de Toulon en Francia.

