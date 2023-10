Futbolistas de Israel se niegan a jugar para evitar minuto de silencio por Palestina

Comparta este artículo

Gaziantep, Turquía.- El conflicto entre Israel y Palestina sigue teniendo eco en el futbol profesional en donde futbolistas están tomando partida. Ahora ocurrió en el futbol de Turquía en donde los jugadores de Israel Ramzi Safuri y Sagiv Jehezkel se negaron a jugar el partido de este sábado con su equipo el Antalyaspor que se enfrentaba de visitante al Gaziantep FK por la jornada 9 de la Super Liga turca.

Esto debido a que se tenía previsto realizar un minuto de silencio por las víctimas palestinas en la Franja de Gaza debido a los bombardeos del ejército de Israel; sin embargo, a los futbolistas les pareció una afrenta contra su país por lo que decidieron no formar parte de la convocatoria. Así lo informaron a través de un comunicado por lo que no estuvieron presentes en el partido de este sábado.

"Como jugadores de la selección nacional, no participaremos en esta ceremonia y no iremos al estadio", dijeron en una parte de su comunicado citado por el diario español Marca. "Las malas noticias del país (Israel) nos hace casi imposible jugar al futbol. Además, hemos sabido que el partido de hoy estará marcado por un minuto de silencio para condenar a Israel", agregaron en su comunicado conjunto.

Créditos: @Antalyaspor

El gobierno de Turquía decidió decretar luto nacional por las más de tres mil víctimas palestinas, situación que se traslado al futbol donde los partidos de la primera división estuvieron marcados por el minuto de silencio. No obstante los jugadores dijeron que en el club se han sentido bien recibidos por lo que no tienen ningún problema con su equipo en el que seguirán militando aunque no dejaron claro si en el próximo juego estarán disponibles.

"La actitud hacia nosotros aquí (en el club) es muy cálida y seguiremos estando entre los que construyan nuevos puentes en los días venideros", agregaron los futbolistas. Por su parte, los dirigentes del equipo respetaron su decisión por lo que no habrá sanciones por haberse negado a ser llamados a la convocatoria para este partido en el que no lograron llevarse la victoria por segundo juego seguido.

El Gaziantep ganó el partido por 1-0 ante el Antalyaspor en el Estadio Kaylon con gol de Nicolas Nkoulou. El Antalyaspor se ubica en la posición 13, mientras que el Gaziantep se encuentra en el décimo quinto puesto. Ambos tienen nueve puntos tras nueve partidos disputados.

Fuente: Tribuna