William Arroyo le da el primer oro a México en los Juegos Panamericanos 2023

Santiago, Chile.- En el primer día oficial de actividades en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, México obtuvo su primera medalla de oro a primera hora del día gracias a William Arroyo quien obtuvo el primer lugar en el taekwondo categoría poomsae individual varonil. En esta disciplina también cayó otra medalla, pero de bronce con la taekwondoín Cecilia Lee, siendo esta disciplina la primera en dar alegrías al país que tiene como meta al menos 30 preseas áureas.

William Arroyo sumó 7.990 puntos en la final de poomsae superando los 7.880 que contabilizó el nicaragüense Elian Ortega. El mexicano se mostró agradecido por haber conseguido este primer logro para su país y señaló todo el esfuerzo que hizo posible que este día lograra la medalla de oro que sirvió para inaugurar el medallero en estos juegos. "Me siento muy agradecido con mi entrenador y la gente que me acompañó en estos años.

"Cuando gané mi primer campeonato del mundo estaba muy contento, pero no sabía lo que había ganado. Hoy me siento igual. Lo disfruté mucho y se dio el resultado que tanto deseamos y por el que tanto trabajamos”, dijo el atleta mexicano al final de su combate en declaraciones recogidas por los medios oficiales de Santiago 2023. Pero el poomsae no solo otorgó una presea, pues la mexicana Cecilia Lee obtuvo la medalla de bronce en individual femenil.

Lee se impuso a la estadounidense Marie Kaitlyn con calificación de 7.660 puntos. Previamente cayó en la semifinal ante Kaytlin Reclusado, también de Estados Unidos y quien fue precisamente la ganadora de la prueba con lo que se colgó el oro. En tanto que la medalla de plata fue para María Higueros, quien representa al equipo de atletas independientes. Con esto quedó definido la rama femenil.

A lo largo de este sábado todavía podrían caer más medallas para México, pues cabe recordar que hay dos representantes mexicanas en los clavados plataforma 10 metros individual por lo que se sumarían nuevas preseas si logran una destacada participación como lo fue ayer durante la clasificación en donde formaron parte del top tres de las clavadistas.

