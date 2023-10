Fernando 'Nene' Beltrán revela la triste forma en que fue rechazado por el América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente, Fernando 'Nene' Beltrán es uno de los consentidos de la afición de las Chivas y es uno de los jugadores titulares para el técnico Veljko Paunovic, pero un día pudo haber sido parte del América con el que no siguió y del que lo rechazaron de una mala manera por lo que siguió su camino en otros equipos hasta poder llegar al Guadalajara donde finalmente debutó en primera división.

Fue en el podcast de del 'Canelo' Ángulo que el 'Nene' recordó cómo en una ocasión un amigo le consiguió una prueba para formar parte de las fuerzas básicas del América con el que no se sintió muy cómodo e incluso se planteó la posibilidad de irse, pero fue su abuelo quien lo convenció de mantenerse en el conjunto azulcrema en que pensaba que podría triunfar y seguir avanzando de categorías.

“Un amigo me consiguió una prueba en el América. Yo voy y me tienen como seis meses, no más. Me tienen así, entrenando. Yo le decía a mi abuelo, ‘no pues aquí como que no, ya vámonos’, y él me decía, ‘quédate aquí, vas a ver’. Yo no quería jugar ahí”, recordó Beltrán quien se quedó más tiempo debido a su abuelo hasta que finalmente su salida se dio porque fue el propio América quien lo despidió.

Créditos: chivasdecorazon.com

El ahora jugador de Chivas recordó que cuando lo sacaron del equipo fue de una manera muy amarga que incluso lo llevó a cuestionarse con la posibilidad de dejar el futbol, pues le dijeron que no era un jugador adecuado para el equipo, situación que lo hizo sentirse mal. “Un día me corrieron, me dijeron ‘no, ya vete de aquí, no eres jugador para este equipo’. Yo tendría como 13 años, salí bien agüitado.

"Cuando salí yo decía, ‘mejor me dedico al barrio, soy más feliz jugando con mi carnal en las de rápido’. Ya no quería jugar. Era una oportunidad muy grande de estar en un equipo bien, de entrar a fuerzas básicas y todo lo veías muy bonito”, agregó el futbolista que siguió jugando en la capital mexicana, pero con las fuerzas básicas de Atlante, hasta que finalmente fue captado por Chivas.

Matías Almeyda fue el encargado de debutarlo y desde entonces se ha mantenido como uno de los jugadores más constantes del 'Rebaño Sagrado' e incluso se ha ganado convocatorias a selección nacional. Este sábado buscará una nueva victoria con el Guadalajara cuando enfrenten a los Tigres en el Estadio Jalisco.

Fuente: Tribuna