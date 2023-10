Así respondió Javier Lamarque a rumores de que Yaquis dejará Ciudad Obregón por nueva sede

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de los rumores que surgieron sobre si el Club Yaquis se iría a otra sede, dejando atrás a Ciudad Obregón, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano rompió el silencio y habló al respecto. En una reciente conferencia de prensa, el edil mencionó que el equipo de la Liga Mexicana del Pacífico de ninguna manera abandonará tierras cajemenses, señalando que eso sería un despropósito.

Durante su conferencia Diálogo con Cajeme, Lamarque aseguró que la información de que Yaquis cambiaría de sede solo es un rumor: "No creo que eso vaya a pasar, no no no, nadie se puede llevar la afición, nadie se puede llevar lo que es parte de la cultura, nadie se puede llevar el corazón deportivo y el amor de los cajemenses y las cajemenses por el béisbol", comentó el alcalde morenista.

Javier Lamarque también dijo que es probable que próximamente se tenga una plática con directivos del club, pero descartó totalmente que esta sea la última temporada de Yaquis en la ciudad, por lo que se confirmaría que la novena cajemense no se mudará a Tucson como se había corrido el rumor. El munícipe también resaltó que ellos están abiertos al diálogo y por ello se van a acercar a platicar con las autoridades del equipo.

Los rumores de que Yaquis cambiarían de sede luego de su historia en Ciudad Obregón comenzaron el pasado lunes 23 de octubre, cuando el presidente de la Canaco, Gustavo Cárdenas García, informó al respecto: "Radio pasillo nos dice que el club Yaquis está en pláticas para volar de Ciudad Obregón... Nos enteramos en radio pasillo que tienen pláticas con la ciudad hermana de Tucson, Arizona, para este equipo cambiar su sede".

Posteriormente, el equipo de TRIBUNA recibió información desde dentro del club donde se confirmó que era verdad que Yaquis había recibido propuestas para trabajar con la mencionada ciudad fronteriza: "La gente de Tucson nos ha hablado para saber la situación, el año pasado ya tuvimos acercamiento con ellos para ir a jugar serie de temporada regular y ahora quieren que seamos sede", explicaron las fuentes.

Además, se reportó que autoridades de Chihuahua y La Paz, Baja California, también estaban interesados en llevar al equipo a su territorio. Finalmente, también resaltaron que uno de los motivos que podrían llevar a Club Yaquis a dejar Ciudad Obregón era por la ruptura con las autoridades municipales y también la baja afluencia al estadio.

