Helmut Marko descarta problemas con aficionados mexicanos previo al GP de México

Ciudad de México.- El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones de hace unas semanas sobre el mexicano Sergio Pérez, las cuales fueron consideradas como racistas, por lo que desde entonces no parecía estar en la estima de los aficionados mexicanos, además de que siempre se ha caracterizado por ser un fuerte crítico del desempeño del tapatío.

Esta situación hacia prever un ambiente hostil para el asesor de la escudería austríaca; sin embargo, esto no parece que será así, pues el propio Marko ha asegurado que los aficionados lo han recibido de buena manera e incluso le han pedido fotografías por lo que se podría descartar una mala relación entre afición y el directivo a unos días de que de inicio la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Creo que hay emociones que no se justifican, nos sentimos cómodos cada año y en general la gente es amigable; me piden fotos y me dicen 'bienvenido a México'. La gente ha sido muy linda, saludándome, no siento ninguna diferencia. La gente es muy positiva en su forma de vivir, son amigables y por supuesto su comida es fantástica", dijo en entrevista con la televisora FOX Sports respecto a su recibimiento.

Fuente: Tribuna