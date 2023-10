Lewis Hamilton se pone de lado de 'Checo' Pérez: "Su equipo no lo está ayudando del todo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez ha tenido un 2023 muy complicado, pues de un inicio prometedor en donde se llegó a pensar que podría competir por el título del mundo de la Fórmula 1, pasó a fechas complicadas en donde hasta la clasificación le ha costado y le ha significado no subir ni siquiera al podio. Desde entonces la presión ha estado sobre el mexicano y hasta aumentaron los rumores de una posible salida de Red Bull.

También comenzaron las suposiciones de los aficionados quienes consideran que la escudería austríaca no lo ayuda al igual que Verstappen. Una opinión similar ha surgido de parte de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, y quien considera que en Red Bull hay personas que no lo apoyan por lo que cree que no se encuentra en un ambiente propicio para el piloto, aunque reconoció que ha logrado lidiar con esto.

"Pienso que su equipo no lo está ayudando del todo, sé que a Red Bull lo conforman muchos integrantes, pero hay personas que le afectan psicológicamente y no le apoyan. Si yo escuchara cada fin de semana cosas tan negativas sobre mí sería muy difícil. Así que está en un ambiente muy complicado para él, pero creo que ha sabido lidiar con ello", dijo el piloto británico en declaraciones para FOX Sports.

Por otra parte, Hamilton consideró que Sergio Pérez tendrá una buena carrera en el GP de México donde cree que seguramente estará motivado. "Este es un deporte muy demandante, pero lo que más puedo destacar de Sergio Pérez es que siempre se repone, se levanta y lo sigue intentando. Algo que puedo asegurar, es que México va a mostrarse este fin de semana y quizá eso.. cuando yo estuve en Silverstone me motivé muchísimo y seguramente será algo que le pasará a él", expresó.

Cabe recordar que Hamilton peleaba con Pérez por le subcampeonato, situación que ahora se le ha complicado al británico tras su descalificación la semana pasada lo que aumentó la distancia en puntos entre él y el mexicano en la tabla de pilotos. Con cinco carreras por disputar y un Sprint, Pérez tiene actualmente 39 puntos de ventaja con 240 puntos sobre los 201 del piloto de Mercedes.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de México?

El Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México en donde 'Checo' buscará aprovechar la localía para sumar puntos se realizará este domingo 29 de octubre. Este evento comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México (13:00 horas, tiempo del pacífico) y se podrá ver a través de la televisión abierta por la señal de Televisa y por televisión de paga por FOX Sports.

