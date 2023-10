Los campeones despiertan, Cañeros supera a Mayos y se queda con la serie

Comparta este artículo

Los Mochis, Sinaloa.- Los actuales campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico tuvieron un lento arranque de temporada 2023-2024, pero al parecer ya lograron despertar, pues lograron amarrar la serie ante Mayos de Navojoa a quienes vencieron 4 carreras por 2 este sábado 28 de octubre en el estadio Emilio Ibarra Almada, ante una gran entrada de los fanáticos del combinado 'verde'.

Esta fue la primera apertura del famoso 'Chente' en el beisbol invernal, el 'chamaco' no completó los cinco por lo cual no se acreditó la victoria, pero lució en las cuatro entradas que lanzó recetando seis ponches a cambio de una carrera y tres imparables. Los Cañeros atacaron desde el primer episodio en una entrada que salió barata para Marco Carrillo; tras un out llegaron tres imparables consecutivos de Justin Dean, Eric Filia y Yasmany Tomás, este último productor.

En el segundo episodio los Mayos igualaron el score con imparable de Alan Espinoza que remolcó a Luis Juárez. Para el tercer capítulo la Fuerza Verde volvió al frente con un cuadrangular muy elevado de Wladimir Balentien, el primero de la temporada. En la parte baja de la octava llegaron 2 valiosas carreras; tras dos outs Wladimir Balentien obtuvo base por bolas y luego anotó con doblete de Carlos Soto y este a su vez también anotó gracias a otro doble, ahora de Marco Jaime.

Marco Jaime fue pieza importante

En la novena entrada la tribu marcó su última rayita; con dos outs Braxton Davidson bateó cuadrangular solitario al izquierdo. Al final Vicente Valenzuela abrió y se hizo cargo de 4 entradas en las que aceptó 1 carrera, le conectaron 3 hits, dio 2 bases y ponchó a 6. Le siguieron José Quezada, Irving Machuca, Vidal Nuño, Juan Gámez, el ganador Tomas Solís y Luis Moreno. Mientras que el descalabro fue para Raúl Carrillo.

Otros resultados

Yaquis 1-0 Naranjeros

Sultanes 1-5 Yaquis

Venados 16- 2 Águilas

Algodoneros 6-5 Tomateros

Fuente: Tribuna/ Página LMP.