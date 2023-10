Sergio 'Checo' Pérez largará quinto en el Gran Premio de México; Leclerc se queda la pole

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez terminó la clasificación en el quinto lugar, por lo que desde esa posición será desde donde busque subir al podio en el Gran Premio de México como ya o ha hecho en dos ocasiones. En tanto que la pole position fue para Charles Leclerc de Ferrari, quien sorprendió cuando todo parecía que sería Max Verstappen quien se quedaría con el primer puesto como ocurrió en las prácticas.

Ferrari se adueñó de la primera línea, pues junto a Leclerc saldrá Carlos Sainz Jr., en tanto que el tercer lugar fue para Max Verstappen. Por delante de 'Checo' largará Daniel Ricciardo de Alpha Tauri. En la Q1 Lando Norris fue la sorpresa, pero de manera negativa, pues quedó eliminado y será el último lugar en la parrilla de salida. Fernando Alonso se fue en la Q2 y entonces comenzaron a definirse los primeros puestos.

En un abarrotado Autódromo Hermanos Rodríguez los aficionados se volcaron con todo hacia el mexicano durante la Q3. Pero fueron los Ferraris los que comenzaron a posicionarse en los primeros sitios. Finalmente fue Leclerc quien se quedó ene l primer sitio igualando el número de pole position histórico de Fernando Alonso y es la primera vez que los dos pilotos de la escudería italiana partirán en primera línea.

Créditos: X @F1

El propio Charles Leclerc se mostró sorprendido por haber quedado en el primer puesto. "Para ser honesto, no esperaba conseguir la pole hoy, pensé que nos faltaba en la FP3. Hemos tenido un ritmo bastante bueno durante todo el fin de semana, pero no estoy seguro de si será suficiente para luchar por la victoria. No estoy seguro de que el primer puesto aquí sea el mejor lugar para empezar", dijo el piloto de Ferrari.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de México?

El Gran Premio de México se realizará este domingo 29 de octubre de 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el evento comenzará a las 14:00 horas tiempo del centro de México (13:00 horas tiempo del pacífico). La carrera se podrá seguir a través de la cadena de televisión de paga de FOX Sports y FOX Sports Premium, también por televisión abierta a través del canal 5 de Televisa.

Fuente: Tribuna