Tessa Blanchard vence a Stephanie Vaquer y es la campeona del Gran Prix Femenil del CMLL

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una gran noche en la Arena México, la luchadora estadounidense Tessa Blanchard fue la gran ganadora al derrotar a la chilena Stephanie Vaquer en la lucha decisiva por el Gran Prix Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre que reunió a las mejores exponentes mexicanas y extranjeras en un torneo que ofreció grandes encuentros sobre la lona y que hicieron vibrar a los aficionados.

Ocho representantes extranjeras, entre las que se encontraban luchadoras estadounidenses, chilenas, japonesas, puertorriqueñas y chilenas, se midieron al contingente de ocho luchadoras mexicanas en la función estelar de la noche en donde al final solo dos gladiadoras se quedarían en el ring en busca del trofeo. Con los primeros encuentros entre los equipos del resto del mundo y el mexicano comenzaron a caer las primeras eliminadas.

Créditos: X @CMLL_OFICIAL

La primera en irse fue la japonesa Makoto, eliminada por Amapola. México tomó la ventaja pues la siguiente que quedó fuera fue Zeuxis. Mei Suruga buscó igualar las cosas y para ello eliminó a Andromeda. Las cosas se empataron cuando La catalina eliminó a Hera. Reyna Isis dejó fuera a la experimentada Sumie Sakai y Johnnie Robbie sacó a Skadi. Stephanie Vaquer dio cuenta de Amapola y La Jarochita se encargó de Mei Suruga. Tessa Blanchard derrotó a Dark Silueta y las participantes cada vez se hicieron menos.

La Catalina, Reyna Isis, Johnnie Robbie y La Jarochita fueron las siguientes eliminadas. Stephanie Vaquer y Tessa Blanchard se unieron para sacar a Lluvia y así las extranjeras fueron las finalistas. En un mano a mano donde ambas mostraron sus mejores armas luchísticas, fue la estadounidense Tessa Blanchard quien se impuso sobre el cuadrilátero de la tradicional Arena México que lució abarrotada para la noche.

Créditos: X @CMLL_OFICIAL

Después de un intenso mano a mano, Tessa Balnchard derrotó a Vaquer con un DDT y enseguida un toque de espaldas que tras la cuenta de tres le dio la victoria a ‘The Queen of the Diamonds’ con lo que se llevó la importante victoria en tierras mexicanas. "Estoy feliz, estoy emocionada, no tengo palabras para este momento. Este momento es el más grande de toda mi carrera y de toda mi vida. Las luchadoras del CMLL son fuertes”, dijo al final la estadounidense.

Fuente: Tribuna