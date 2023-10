¡Destrozado! Sergio Pérez explica el accidente que lo dejó fuera del GP de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio Pérez quedó fuera del Gran Premio de México justo en el arranque luego de un choque que tuvo con Charles Leclerc, tras esto dio sus primeras declaraciones sobre lo sucedido con el rostro visiblemente triste. 'Checo' explicó que no esperaba la reacción de Leclerc, pero también explicó que el accidente ocurrió debido a su ímpetu por buscar quedar en los primeros lugares.

“Es muy difícil, no esperaba que Charles (Leclerc) en medio fuera a frenar similar a nosotros, Max (Versttapen) por dentro y yo por fuera. Me tiré, para mí no era suficiente acabar en el podio, tenía todas las ganas de ganar la carrera, vi la opción y me tiré", dijo el piloto mexicano en sus primeras declaraciones a los medios mexicanos. Pérez agregó que fue muy doloroso para el ya que vio la opción de ganar en esa curva.

'Checo' aseguró que no le bastaba con el podio, pues buscaba ganar la carrera en casa por primera vez. “Me duele mucho, lo intenté porque si salía de esa curva en primer lugar, era la oportunidad de ganar la carrera. Te soy sincero, lo volvería a intentar. El podio no era suficiente porque sueño con ganar en casa”, explicó el piloto mexicano de Red Bull quien no daba crédito a lo ocurrido este domingo.

En varios videos que circulan en redes sociales se pudo observar al mexicano lamentándose por lo ocurrido y al borde las lágrimas por no poder regresar. 'Checo' explicó que su equipo trató de ponerlo nuevamente en pista, pero una vez que vieron la situación ya no hubo forma. "El equipo estaba intentando solucionar los problemas, pero una vez que perdimos tanto tiempo y vimos los daños del auto ya no hubo nada que hacer y decidimos retirarnos", dijo.

Esta se convierte en la segunda peor participación del piloto mexicano en su casa, pues en el 2018 tampoco pudo completar la carrera y tuvo un abandono. En tanto que al podio solo había subido en dos ocasiones, ambas en el tercer lugar, situación que buscaba superar en este edición del Gran Premio mexicano del cual el más ganador es el neerlandés Max Verstappen con cuatro ocasiones.

