Edson Álvarez queda suspendido un partido; el West Ham suma nueva derrota

Londres, Inglaterra.- No fue un buen día para el mediocampista mexicano Edson Álvarez, quien fue titular con el West Ham United, pero no pudo evitar una nueva derrota del equipo, ahora ante el Everton. Por si eso no fuera suficiente, el seleccionado nacional también se perderá su primer partido en la Premier League de Inglaterra de forma obligada debido a que fue suspendido para el siguiente encuentro.

Álvarez recibió la tarjeta amarilla al minuto 83' por lo que es la quinta que tiene sus anteriores tarjetas ocurrieron ante el Sheffield United, Liverpool, Manchester City y Brighton & Hove Albion por lo que no estará disponible para el partido contra el Brentford en la jornada 11 del torneo. El encuentro se mantuvo igualado durante toda la primera mitad, pero el Everton impuso sus condiciones en la segunda parte.

Fue la minuto 51, en una jugada en mediocampo que a fuerza de lucha el Everton ganó la pelota que llegó a Harrison quien en una jugada en conjunto puso el pase para Dominic Calvert-Lewin quien de pierna derecha y ante la marca de un rival mandó el balón al fondo de las redes logrando hacer el primero y único tanto del partido en donde se llevaron una importante victoria que los ayuda a subir en la tabla general.

Con este resultado Everton llega a 10 puntos y está ubicado en el lugar 15 de la tabla general. Mientras que el West Ham tiene ya cuatro partidos de forma consecutiva sin ganar, pero se mantiene entre los primeros diez, pues se ubica noveno con 14 puntos. En su próximo partido se enfrentará al Arsenal en partido de Copa de la liga, mientras que en la Premier será ante el Brentford contra el que buscarán volver al camino del triunfo.

"Siempre te iban a dar el balón y nosotros tendríamos más, y creo que lo hicimos, pero al final hay que marcar los goles. Últimamente hemos tenido partidos aquí en los que no hemos tenido mucho balón, pero hemos marcado los goles en el contraataque. No digo que ese fuera su objetivo hoy, pero fue un poco así. Nosotros fuimos los que acabamos con un contraataque, en realidad", dijo David Moyes, técnico del West Ham sobre le partido.

"Creo que probablemente éramos el mejor equipo y pensé que teníamos más probabilidades de anotar en la segunda mitad a medida que avanzaba y parecíamos una amenaza mayor. En la primera parte pensé que lo hicimos bastante bien con el balón, pero realmente no llegamos a ninguna parte con él", agregó el estratega.

