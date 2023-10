Juegos Panamericanos 2023: Se ausentan los oros en la última jornada, pero sí hubo medallas

Comparta este artículo

Santiago, Chile.- En la última jornada la delegación mexicana se fue sin medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 como había acostumbrado a diario; sin embargo si hubo medallas en varias disciplinas como el beisbol que dio medalla de bronce y el judo que dio tres medallas: dos platas y un bronce. Con esto México se mantiene en el segundo lugar del medallero con 35 oros, 21 de plata y 28 de bronce.

El beisbol igualó su mejor participación panamericana con el tercer lugar y terminó con una sequía de tres ediciones consecutivas sin presea. En el judo, Paulina Martínez cayó en la final ante la brasileña Larissa Pimenta que se llevó el oro, la atleta mexicana cometió tres penalizaciones por lo que cayó en su combate. Edna Carrillo también cayó ante una representante brasileña como Alexia Vilhalba, mientras que Arath Juárez ganó a su rival de Costa Rica.

Créditos: X @CONADE

“Son muchos sentimientos encontrados, pues estaba en la búsqueda del oro y lamentablemente no se logró. He tenido cuatro Juegos Panamericanos, en los primeros fui quinto, después dos bronces y ahora una plata, con lo que mejoré mi marca personal, pero sí me hubiera gustado ganar la medalla de oro”, dijo Edna Carrillo a la Conade. Por su parte, paulina Martínez ahora se enfocará en buscar su pase a París.

“Ha sido un año bastante duro, con dos justas muy importantes y he aprendido a la mala, entonces tengo que agradecerme a mí, porque me llevo un buen resultado en mis primeros juegos panamericanos. Lo que viene es estar clasificada a Juegos Olímpicos, quedan siete meses aproximadamente, es muy difícil la clasificación del judo; sin embargo, creo que la diferencia entre lo posible y lo imposible es la voluntad del hombre, entonces estoy hecha de mucha fuerza”, dijo Martínez.

Paulina Martínez con su medalla | X @CONADE

Medallas 28 de octubre

Medallas de plata

Paulina Martínez (Judo | -52 kg)

Edna Carrillo Paulina Martínez (Judo | -48 kg)

Medallas de bronce

Selección Mexicana (Beisbol)

Arath Juárez (Judo | -60 kg)

