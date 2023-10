Mexicana no logra boleto olímpico en marcha en Panamericanos por un error de medición

Comparta este artículo

Santiago, Chile.- En un hecho insólito en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la mexicana Alejandra Ortega no pudo obtener su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a haber logrado la marca necesaria, esto debido a un error en la medida de la ruta en la prueba de marcha 20 kilómetros femenil. Debido a esto todos los tiempos fueron anulados y por lo tanto no fueron aprobados para la justa veraniega.

La mexicana Alejandra Ortega había terminado en el quinto lugar de la prueba, siendo la mejor ubicada en cuanto a las atletas tricolores. De modo que los resultados solo contaron para determinar las medallas, siendo la peruana Kimberly García la ganadora del oro, en un amargo triunfo para ella, así como para Estefanía Morejón de Ecuador que se quedó con la plata y Evelyn Inga de Perú que se quedó con la medalla de bronce.

La ruta fue trazada en 18 kilómetros en lugar de los 20 previstos y fue a través de un comunicado que el comité organizador responsabilizó a la Asociación Panamericana de Atletismo (APA) y a su comisionado, al señalar que es la única organización facultada para realizar las mediciones. El circuito tuvo modificaciones para que las marcas de la competencia en la rama varonil fueran válidas.

Por otra parte, la también mexicana Alegna González no se retiró y no completó la ruta, esto debido a que tuvo dificultades para adaptarse al clima en la capital chilena que durante la mañana fue muy frío y lluvioso. La atleta se detuvo al kilómetro 17 de la ruta trazada. “Casi siempre doy buenos resultados, ahora me tocó el otro lado, me tuve que retirar de la prueba, no me adapté este día, el clima me afectó bastante y me siento triste.

"Nunca me acomodé al frio y la poca lluvia que cayó, por más que intenté soltar mi cuerpo no se me dio, siempre lucho hasta el final, pero no me centraré en este resultado porque sé que puedo dar mucho más y tengo un objetivo muy claro el próximo año, que son los Juegos Olímpicos”, dijo González en palabras para la Conade. La marcha que era una de las esperanzas de medalla otorgó una durante la jornada.

Fue Andrés Olivas quien terminó la prueba en la tercera posición y se quedó con la medalla de bronce de la marcha 20 kilómetros varonil. El mexicano terminó con un tiempo de 1:19:56, en tanto que la medalla de oro fue para el ecuatoriano Alexander Hurtado, con un tiempo de 1:19:20, en tanto que el brasileño Caio Bonfim se quedó con la presea de plata con 1:19:24 con lo que quedó completo el podio.

