Julián Quiñones no podrá debutar con la Selección Mexicana por esta razón

Ciudad de México.- Se esperaba que Julián Quiñones pudiera ser convocado por Jaime Lozano para los siguientes partidos amistosos de la Fecha FIFA del mes de octubre; sin embargo, esto no será así y el debut del delantero del América no podrá debutar con el combinado mexicano, así lo confirmó el propio técnico del tricolor, quien detalló los motivos por los que su llamado deberá esperar un poco más.

Y es que los trámites de naturalización del atacante de origen colombiano todavía no están completos por lo que no puede ser considerado por el equipo mexicano. “De Julián (Quiñones) seguimos ahí con los trámites, todavía no es una opción para ser llamado, estuvo en la convocatoria pasada, tuvo la invitación de nuestra parte para venir a incorporarse y entrenar unos días, como lo dijimos en su momento.

"Estuvo a tope, el grupo lo recibió bastante bien, es un jugador que sin duda nos va a dar cosas distintas a las que tenemos”, dijo Lozano en conferencia de prensa, por lo que el delantero no formará parte del llamado. Por otra parte se refirió a otros jugadores que pueden ser considerados como los seleccionados que se encuentran en Europa y que por diferentes motivos no pudieron ser llamados en la fecha de septiembre

Créditos: X @ClubAmérica

"Por los tiempos no he tenido la disponibilidad para viajar, pero Clavero estuvo allá (Europa), vio a César Montes, Hirving Lozano y Jorge Sánchez, mediante mensajes y llamadas he estado allá, seguramente lo haré, hay que encontrar el espacio porque es importantísimo", declaró sobre los jugadores, mientras que también habló de la posibilidad de llamar a Marcel Ruiz a quien dijo que pronto recibirá un llamado.

En la fecha FIFA del mes de octubre la Selección Mexicana se enfrentará a Ghana el sábado 14. Mientras que el martes 17 de octubre el Tricolor jugará contra Alemania, ganadora de la Copa Mundial en cuatro ocasiones, en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El combinado germano se encuentra, al igual que México, sin la posibilidad de jugar partidos oficiales debido a que los alemanes serán anfitriones de la próxima Eurocopa y no participan de las eliminatorias del torneo.

Para ese partido será el segundo bajo el mando de Julen Nagelsmann, entrenador que entró al relevo de Flick, quien no había tenido buenos resultados, por lo que México se enfrentará a un equipo totalmente distinto a lo que se pudo apreciar en los últimos meses donde no se vio la mejor versión del equipo germano y será el primer gran reto de Jaime Lozano contra un rival de primer nivel.

Fuente: Tribuna