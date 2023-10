Lionel Messi se sorprende y se convierte en chef; así puedes probar su menú especial

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Lionel Messi sorprendió a chicos y grandes al mostrar otra faceta además de la de futbolista, pues perfectamente ataviado como todo un chef profesional se presentó en un evento en donde presentó un nutritivo menú infantil. Y es que el atacante argentino formó parte del “The Hard Rock Messi Kids Menu”, en donde presentó una serie de alimentos de la cadena de restaurantes internacional.

Como parte de un convenio con la empresa Hard Rock Café, el argentino se presentó en el evento en donde la mayoría de los asistentes eran niños, pues se mostró un menú especial dedicado a ellos que consiste en palitos de pollo, pasta, la hamburguesa especial Messi X y sándwich de pollo Messi Golden. Opciones que estarán disponibles en la cadena de hoteles y restaurantes a partir de ahora.

A su arribo al evento, Messi agradeció a todos por su presencia y anticipó un buen momento. “Buenas tardes a todos, es un placer estar acá con todos ustedes y compartir este rato. Ojalá podamos compartir este rato especial para mí y para todos y pasemos un lindo día. Gracias por estar acá”, dijo Messi en medio del escenario montado en el Estadio DRV PNK, casa de su club el Inter Miami.

Créditos: Instagram @leomessi

Su presencia maravilló a los niños presentes quienes tuvieron la oportunidad realizarle algunas preguntas. Uno de los chicos se interesó por la manera en la que el jugador es capaz de mantenerse concentrado en los momentos más difíciles. “¿Cómo haces con la presión y cómo haces para mantenerte calmado durante las finales, como en la Champions? Pero dinos tu secreto”, pidió el niño llamado Camilo.

“La verdad es que no sé si hay un secreto. Me mantuve tranquilo, siempre confiado en mí”, respondió Messi quien ha estado fuera de actividad debido a una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Aunque no se han dado mayores actualizaciones sobre su estado actual se espera que sea el miércoles 4 de octubre cuando Inter se mida ante Chicago Fire que pueda volver a las canchas.

Fuente: Tribuna