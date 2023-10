¿Qué pasó con el Tigre Chacho la antigua mascota de los Yaquis?

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En el beisbol mexicano una de las mascotas más populares es sin duda el Tigre Chacho, un personaje bien conocido de la afición sonorense debido a que por muchos años formó parte de los Yaquis de Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en donde dio muestras de sus diferentes rutinas que amenizaron cada juego como local, siempre destacando con sus ocurrencias que le ganaron el cariño de los fans.

Llegó a ser considerado como una de las mejores mascotas de la liga y siempre buscaba sorprender al público. Participaba en diferentes eventos de la organización cajemense y convivía con los aficionados de muchas formas, pero un día su participación en el equipo obregonense llegó a su fin. En el 2018 se anunció el cambio de estafeta en la mascota del equipo y el Tigre Chacho dejó su lugar a Yaco el Puma, quien actualmente se mantiene como la mascota oficial.

Entonces el Tigre Chacho siguió su camino en el beisbol de verano, pues en su larga carrera no solo ha participado en la LMP, sino que también es mascota oficial de los Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Beisbol en donde actualmente se mantiene como uno de los consentidos de la afición. No obstante, en el 2021 firmó su regreso a la la liga invernal, pero no con el equipo cajemense sino con los Tomateros de Culiacán.

El 'fichaje' sorpresivo del Tigre Chacho causó un poco de molestia en la afición de la 'Tribu' que se sintió traicionada por la decisión de la mascota que se fue a Sinaloa. En una entrevista para TRIBUNA realizada en el año 2021, Gabriel Juárez, quien da vida al mítico personaje aclaró que no se trataba de una traición. "Yo no fui traidor, yo ya no tenía trabajo, no tenía planes con la directiva de Yaquis.

"Es por eso que con gusto acepté la petición de Tomateros. Yo quiero mucho a Ciudad Obregón, viví grandes momentos; mi familia es de Obregón, la verdad es que sí tengo sentimientos encontrados, porque yo jamás quise salir del club (cajemense)”, dijo en ese entonces quien ahora se mantiene todavía combinando sus temporadas entre los Tomateros y los Tigres en Quintana Roo.

