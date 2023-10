'Checo' Pérez exculpa a Leclerc tras los sucedido en el Gran Premio de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo una carrera muy desafortunada en la que tuvo que abandonar el Gran Premio de México en la primera curva, apenas unos segundos después de haber arrancado luego de un choque con el monegasco Charles Leclerc quien tocó una de las llantas del lado derecho del piloto tapatío quien tras elevarse por el aire salió de la pista dando una vuelta.

Esto puso en la mira a Leclerc quien fue señalado como culpable por haber chocado al mexicano, incluso le valió los abucheos del público presente cuando tomó la palabra al haber finalizado en el podio; sin embargo, 'Checo' Pérez se expresó al respecto en sus redes sociales en donde exculpó a su colega por la acción y lo consideró como un incidente de carrera por lo que solo agradeció al público por el apoyo.

"Antes que nada, sólo quiero darles las gracias por todo, de corazón. Son los mejores fans del mundo. Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles Leclerc, simplemente fue un incidente de carrera. No me salió, pero lo dimos todo por buscar esa victoria. Orgulloso de nuestro esfuerzo Red Bull Racing por el gran trabajo este fin de semana. Nos vemos el próximo año y lo volveremos a intentar", escribió el mexicano.

Charles Leclerc: "No lo hice a propósito"

Por su parte, Charles Leclerc se pronunció también respecto al incidente y ante los abucheos del público mexicano aseguró que no chocó a Pérez a propósito, sino que no tuvo espacio para moverse. El piloto de Ferrari la mentó la situación en la que terminó 'Checo'. "Mucho abucheo, mucho abucheo, obviamente no tenía a dónde ir, estaba en medio de los dos Red Bull y desafortunadamente trata de pasar 'Checo', pero no tenía a dónde ir.

"No me gusta cómo terminó esta situación, pero evidentemente no lo hice a propósito. Así es la vida, se dañó mi carro, terminó la carrera de 'Checo' y luego maximizamos nuestra carrera. Así es la vida, claro que es decepcionante que termine la carrera de 'Checo' de esa manera en realidad no lo hice a propósito y no tenía a dónde ir", dijo Leclerc en en palabras para Fox Sports.

