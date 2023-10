Lionel Messi supera a Haaland y Mbappé y gana su octavo Balón de Oro como el mejor jugador

Comparta este artículo

París, Francia.- El futbolista argentino Lionel Messi figuraba como favorito para ganar una nueva edición del Balón de Oro y así se cumplió, pues de las manos de David Beckham el ahora delantero del Inter Miami y de la selección argentina recibió el que es su octavo galardón en su carrera y que lo reconoce como el mejor futbolista del mundo superando a otros destacados jugadores en la actualidad.

Lionel Messi superó al futbolista francés Kylian Mbappé de Francia y del París Saint-Germain (PSG), así como Erling Haaland quien este año rompió varios récords de goleo en Inglaterra. En tanto que el último año, Messi tuvo un complicado cierre de temporada con el PSG y en verano puso fin a su carrera en Europa para jugar en la Major League Soccer (MLS) en donde levantó su primer título con el Inter Miami.

Te podría interesar Balón de Oro Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro del futbol femenil; es el primero de su carrera

Créditos: X @ballondor

"Gracias a todos, sobre todo a mis compañeros de selección. Gracias a todos los que me han votado. Este Balón de Oro es un gran regalo para toda Argentina. No me quiero olvidar de Haaland ni de Mbappé, que tuvieron un gran año, espectacular, y en los próximos años ganarán este premio", comenzó diciendo Lionel Messi en su discurso tras ser considerado como el ganador de este trofeo.

"El nivel no baja nunca, he tenido la suerte de estar aquí muchos años. Quiero hacer una mención especial a toda esa gente que se alegró de que Argentina fuese campeona del mundo. Gracias también a toda mi familia, mi mujer, mis hijos, por estar en los peores momentos, y ellos me han ayudado a cumplir mis sueños en el futbol. Sin vosotros no habría sido posible", agregó el argentino.

Messi ganó su primer Balón de Oro en el 2008 y después lo obtuvo en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 2021 y ahora en 2023. El delantero argentino se coloca como el futbolista más galardonado con este trofeo, seguido de Cristiano Ronaldo con cinco y Michel Platini con tres. Por otra parte también se entregó el premio Kopa a mejor jugador joven que fue para Jude Bellingham, mientras que el trofeo Yashin al mejor portero fue para Emiliano Martínez.

En cuanto al premio Gerd Müller a mejor delantero fue para Erling Haaland y el trofeo Socrates por su aportación fuera del campo fue para Vinicius Jr. También se reconoció al mejor equipo del año, mismo que fue para el Manchester City de Inglaterra quien este año tuvo una participación dominante en el futbol inglés y europeo.

Fuente: Tribuna