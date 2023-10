Luis Rubiales es inhabilitado por la FIFA por caso con Jennifer Hermoso; anuncia que apelará

Comparta este artículo

Madrid, España.- El expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, recibió una suspensión de tres años de parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) por lo que no podrá ejercer ningún cargo en el ámbito nacional o internacional al considerar que infringió el artículo 13 del Código Disciplinario del organismo por lo que se le asignó dicha suspensión.

Esto debido a lo ocurrido durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenil, en donde el directivo besó sin consentimiento a la futbolista Jennifer Hermoso quien más tarde expresó su disgusto por la situación y el caso escaló hasta los tribunales españoles donde también fue interpuesta una denuncia contra el exdirigente que hasta ahora solo había recibido una suspensión de carácter provisional, pero que ahora se hace definitiva.

El artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA se refiere a la "conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio", por lo que habría sido acusado Rubiales, quien apenas conoció la decisión del máximo organismo del futbol, anunció que apelará y que incluso llegará hasta "las últimas instancias" para salir de su castigo, así lo aseguró en un comunicado donde asegura que no le fueron enviados los fundamentos del castigo.

Créditos: rfef.es

"Teniendo en cuenta que todavía no nos han facilitado los fundamentos (de nuevo), solamente puedo asegurar que en todo momento he mantenido una versión de los hechos que es la verdad de lo sucedido", dijo en sus redes sociales. Desde que ocurrió el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso, se han tomado una serie de medidas que en primera instancia lo llevaron a ser cesado como presidente de la RFEF.

Después siguió con la denuncia que ha llegado a la fiscalía española en donde todavía no se determina una sentencia definitiva, pues aún están siendo llamados a audiencia los involucrados, así como testigos. En tanto que ambas partes siguen presentando pruebas para esclarecer lo ocurrido. Habrá que esperar en los próximos días para que se pueda definir el tema desde el ámbito de la justicia.

Fuente: Tribuna