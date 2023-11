Muerte de jugador de hockey Adam Johnson da un giro y es investigada por la policía

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El fin de semana el mundo del deporte se estremeció con la muerte del jugador de hockey sobre hielo, Adam Johnson, quien jugaba para los Nottingham Panthers de la Elite Ice Hockey League (EIHL) del Reino Unido y que enfrentaron a los Sheffield Steelers hasta que el partido fue suspendido debido a una grave herida que sufrió el jugador de origen estadounidense y que causó gran conmoción.

Johnson sufrió un corte en el cuello con la navaja de un patín, al parecer de uno de sus rivales. De inmediato el juego se detuvo y los paramédicos atendieron al jugador, mientras los jugadores hacían un círculo rodeando al jugador. Los fanáticos fueron desalojados de la arena y Adam trasladado a un hospital, pero desafortunadamente más tarde se confirmó que había perdido la vida, causando luto en la liga británica.

La muerte fue catalogada como un "extraño accidente", pero al parecer esto todavía no es definitivo, pues la policía se mantiene investigando el caso. La Policía de South Yorkshire (SYP, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que fueron informados de un jugador gravemente herido por lo que acudieron al lugar de los hechos y se mantuvieron realizando las primeras investigaciones.

Créditos: panthers.co.uk

Pero ahora parece que la resolución del caso será más tardado, pues en un nuevo comunicado citado por la CNN la SYP informó que "debido a la compleja naturaleza de este trágico incidente sin precedentes" la investigación seguirá su curso. "Como ocurre con todas las muertes inesperadas y repentinas, es práctica habitual que la policía investigue a fondo las circunstancias y comunique sus conclusiones al médico forense", agregaron.

A esto se le agrega la sugerencia del jugador canadiense Sean Avery, quien consideró que no fue un ‘accidente’ el corte que causó la muerte de Johnson y que Matt Petgrave, el jugador señalado de haberlo herido, estaba tratando de hacer contacto con su rival, así lo señaló en una entrevista con la cadena FOX News en donde de cualquier forma se negó a llamar homicidio a lo que había sucedido.

Por su parte, la liga no ha hecho referencia a que este hecho pueda no ser un incidente y mientras tanto ha optado por recomendar usar protectores en el cuello, medida que no será obligatoria hasta el 31 de diciembre. "Nuestra responsabilidad no es solo evitar que se repita un accidente tan desgarrador, sino también abordar de forma preventiva otros incidentes previsibles en el futuro", señalaron.

Fuente: Tribuna