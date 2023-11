Taxista de la CDMX cobra 18 mil pesos a modelo colombiana por llevarla al GP de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gran Premio de México que se celebró el pasado fin de semana sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por motivos deportivos o relacionados con los pilotos, sino por una lamentable situación que tuvo que pasar una ciudadana colombiana que llegó al país con la intención de disfrutar de la Fórmula 1, pero que resultó estafada por el cobro excesivo de un viaje en taxi.

A través de un video publicado en su cuenta de Tik Tok, Sara Orrego contó que tomó un taxi para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez donde se realizó la carrera, al llegar pagó con su tarjeta, pues al parecer el taxi de la Ciudad de México disponía de terminal; sin embargo se llevó la desagradable sorpresa de que el cobro que se hizo fue por mil dólares, es decir unos 18 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual lo que alarmó a la modelo.

Ella dijo no haberse dado cuenta hasta que le llegó la notificación del banco por lo que en cuanto conoció el monto decidió llamar a la policía. “Acabamos de tomar un taxi porque veníamos para la F1 y el señor me acaba de cobrar mil dólares en mi tarjeta de crédito. Si no me llega un mensaje de mi banco en Colombia”, dijo en su video Orrego, quien tras la intervención de los oficiales pudo recuperar el dinero que le fue cobrado de forma injusta.

El video continua cuando le regresan el dinero el cual le fue entregado en efectivo y se observa como los policías cuentan los billetes y verifican que no sean falsos antes de entregárselos a Sara Orrego quien al final se queda sorprendida, pues se observa como el chofer del taxi se retira y ella se cuestiona el hecho de que lo dejen ir sin mayor problema e incluso menciona que sería bueno que por lo menos le retiren las terminales.

"Deberían quitarle las terminales para que no pueda robarle a la gente", se le escucha decir. Al final, la modelo e influencer sudamericana pudo entrar al evento, pues se pudieron observar algunas fotos en su cuenta de Instagram; sin embargo, se va con la mala experiencia del robo que le estaban haciendo. Hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales de las autoridades de la Ciudad de México respecto a este caso.

