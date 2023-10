Alexa Grasso revela cuando estará lista para regresar tras cirugía en la mano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas, Alexa Grasso retuvo su título de peso mosca de la Ultimate Fighting Championship (UFC), luego de derrotar a Valentina Shevchenko por segunda ocasión; sin embargo, no todo salió bien para la mexicana quien, como resultado de ese intenso combate, sufrió una fractura en la mano derecha que finalmente no le permitió volver a retomar sus entrenamientos por lo que tuvo que ser atendida.

A través de sus redes sociales, la peleadora mexicana de artes marciales mixtas (MMA) informó que había sido operada con éxito y reveló también que estará de regreso para una tercera pelea de revancha ante la peleadora de Kirguistán. "En la pelea me fracture la mano; estamos acostumbrados a no dejar que el dolor nos frene en nada y aunque me dolía no pensé que fuera grave hasta que quise regresar a entrenar y me di cuenta que mi mano seguía muy mal.

"La cirugía fue un éxito muchas muchas Gracias Doctor Arroyo y Doctor Zarate ¡son unos ángeles! Confío plenamente mi salud en sus manos y se que voy a estar MEGA lista para esa trilogía", escribió la mexicana en sus redes sociales donde también se le observa en cama con su mano operada. Ahora solo falta conocer la fecha tentativa para una nueva pelea ante Valentina, quien no quedó conforme con el resultado anterior.

Créditos: X @UFC

¿Cómo le fue a Alexa Grasso en s última pelea?

La mexicana Alexa Grasso retuvo su campeonato de peso mosca de la UFC al ganar por decisión en empate dividido a Valentina Shevchenko de Kirguistán, quien no quedó del todo contenta con los resultados de los jueces al considerar que ella fue mejor a lo largo de la pelea por lo que señaló a un 'culpable' de esto y fue a la celebración del día de la independencia de México por lo que cree que esto influyó.

Para la peleadora kirguisa, los jueces se vieron presionados por la celebración en México, la cual fue también el tema en la noche de la UFC en las Vegas, por lo que terminó molesta. “No estoy de acuerdo con los jueces porque yo creo que tres rounds fueron míos, Alexa ganó solamente dos rounds. Yo creo que la presión que sintieron los jueces por la fiesta de Independencia de México fue bien dura, por eso creo que afectó su decisión", aseguró tras la pelea.

Fuente: Tribuna