Asegura AMLO que pudo haber jugado en las Grandes Ligas pero este motivo lo frenó

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un ferviente aficionado del beisbol, algo que ha mostrado en diversas ocasiones al tomarse unos minutos para hablar del tema o mostrarse en sus redes sociales viendo algún partido o siguiendo el paso de la novena mexicana en alguna de las competencias en las que participe como el último Clásico Mundial.

Pero también se le ha visto al propio presidente practicando este deporte al lado de otras exfiguras por lo que ha lucido sus habilidades en el diamante. Ahora, el mandatario mexicano compartió una nueva anécdota relacionada a esta disciplina que ha practicado por varios años, pues aseguró que era muy bueno y que incluso tenía el nivel para participar en las Grandes Ligas, pero una desafortunada lesión le impidió jugar al alto nivel.

López Obrador compartió que en una ocasión una jugada le provocó una lesión en el dedo que no se atendió a tiempo, situación que además de haberlo afectado para el deporte de alto rendimiento también lo ha hecho cuando debe escribir a mano lo que provoca que la letra no se salga bien y es su asistente quien lo apoya para interpretar sus anotaciones, de otra forma quizás hubiera participado en la Major League Baseball (MLB).

"En vez de ir con el curahuesos, no fui y le cayó lo que se le llama coloquialmente ´rebaba´ y se me ha ido enchuecando cada vez más y como escribo, pues la letra ya no sale bien y la que me interpreta es Laura, ella es", explicó AMLO durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles en donde agregó cómo fue la jugada en la que se provocó esta lesión que le ocurrió de joven en su estado natal.

“Rara vez escribo con la mano. De joven era yo central file, salió una línea y me tiré y agarre la bola de una atrapada. Yo era un buen filder y bateador; corrí a la base; sin embargo, yo pude haber llegado a jugar en las grandes ligas, pero ya estoy presumiendo”, explicó el presidente mexicano ante los medios de comunicación. Durante su sexenio, López Obrador ha dado apoyo a este deporte como nunca antes.

Uno de los programas más importantes en materia de beisbol fue el del programa Probeis en donde se incorporó el deporte y la educación media superior. Un ejemplo de esto fue el desarrollo del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) como el que actualmente existe en Sonora en los que antes era conocido como el Estadio Tomás Oroz Gaytán.

