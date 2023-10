Barcelona logra el triunfo sobre el Porto tras intervención del VAR en jugada polémica

Comparta este artículo

Oporto, Portugal.- El Barcelona se llevó el triunfo en la segunda jornada de la Champions League al superar 0-1 al Porto como visitantes, en un juego que no estuvo exento de la polémica, pues la intervención oportuna del VAR evitó que fueran alcanzados en el marcador. El español Ferrán Torres fue el encargado de darle la victoria al conjunto blaugrana con su gol antes del medio tiempo y que coloca al equipo en el liderato.

El Barcelona creo las oportunidades más claras con remates al marco contrario en el primer tiempo, aunque el Porto no dejó de intentar. Fue finalmente Ferrán Torres quien definió ante la salida del portero luego de un error en la salida del Porto, que Gundogan aprovechó para dejarle el balón al delantero español que no tuvo problemas para anotar. Para la segunda mitad, el Porto estuvo más cerca del empate, mientras el Barcelona resistía.

La polémica llego a los 76 minutos del partido en donde en un trazó largo llegó a Eustaquio quien bajó el balón y en el movimiento para recuperar el balón Cancelo metió la mano por lo que de primera instancia marcaron penalti. Pero en la revisión del VAR el árbitro observó que el jugador del Porto había bajado la pelota con la mano y no de pecho, por lo que la jugada quedó anulada desde esa acción y no se marcó la pena máxima.

Minutos después llegó un remate de Taremi de chilena que se metió al fondo de la portería, pero el iraní estaba en fuera de lugar y la jugada tampoco contó por lo que el marcador se mantuvo en favor del Barcelona que no dejó nada contentos a los aficionados de los Dragones. En la conferencia de prensa el técnico del Porto, Sergio Conceicao, respondió irónico ante las preguntas sobre el arbitraje del inglés Taylor.

“Ya he contestado en algunos flash interview, no sé si tres o cuatro. Hemos jugado contra más que un club... Y eso es suficiente”, dijo el estratega portugués quien pese a todo reconoció que no estuvieron concentrados lo suficiente en el partido. “Creo que nos faltó algo más, porque provocamos pérdidas en el último tercio del Barça, especialmente e la primera parte, pero no supimos aprovecharlas.

"Pero estoy orgulloso del trabajo de nuestros jugadores y de cómo acabamos el partido, intentando empatar de cualquier manera. Pero tenemos que estar concentrados todo el partido, creo que fue una pena que nos hicieron el 0-1 al final de la primera parte. Teníamos que estar metidos los 90 minutos”, agregó el estratega.

