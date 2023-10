FIFA sigue el ejemplo de UEFA y levanta sanción a estas selecciones de Rusia

Comparta este artículo

Zúrich, Suiza.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) decidió levantar las sanciones impuestas a las selecciones de Rusia, pero solo a las selecciones menores, es decir a los equipos Sub 17 del país. Por lo tanto las selecciones rusas de esas categorías podrán volver a participar en las Copas del Mundo, igualmente ya podrán participar en las eliminatorias de clasificación en su confederación.

"Tras la decisión que adoptó el Comité Ejecutivo de la UEFA el pasado 26 de septiembre en el sentido de permitir que las selecciones sub-17 de Rusia, femenina y masculina, vuelvan a participar en las competiciones de la UEFA, el Consejo de la FIFA aprobó ampliar esta resolución a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y, por consiguiente, levantar la prohibición que pesa sobre estas selecciones de Rusia.

"Cabe notar que las vías de clasificación para los equipos representantes de las federaciones miembro afiliadas a la UEFA son precisamente los torneos de esta última", informó la FIFA luego de su congreso 25 en donde dio diferentes anuncios. No obstante, esta participación estará condicionada a que cumplan ciertos lineamientos, parecidos a los pedidos por la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA).

Créditos: X @WomenRussia

En este caso las selecciones de Rusia no no podrán participar con el nombre de su país sino con el nombre de la Federación Rusa de Futbol, también deben prescindir del uso de la bandera, el himno nacional y el uniforme oficial del combinado nacional por lo que para participar en competencias FIFA deberán usar colores neutros. Estas medidas se aplicarán a las selecciones nacionales masculinas y femeniles Sub 17.

Por otra parte, la FIFA se mantiene en su postura de condenar el conflicto bélico por el que en un principio decidió suspender a las selecciones. "El Consejo de la FIFA reiteró su condena a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y confirmó la vigencia hasta el final del conflicto del resto de la decisión adoptada el 28 de febrero de 2022", aclaró el organismo respecto a su posición sobre el conflicto bélico.

Fue el pasado 26 de septiembre que la UEFA decidió comenzar a reintegrar a las selecciones rusas de futbol al sistema de competencia, pero solo a las categorías masculinas y femeniles menores. Es decir que se les permitirá la participación en torneos y partidos amistosos a los combinados Sub 17 y menores, por lo que las categorías de Sub 19 hasta mayores siguen excluidas de toda competición europea.

Fuente: Tribuna