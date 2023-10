¿Por qué Lionel Messi volvió a perderse un partido de la MLS y cuándo regresará?

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Se esperaba que Lionel Messi pudiera volver para partido entre Chicago Fire e Inter Miami luego de que Gerardo Martino no había descartado al argentino totalmente, por lo que los aficionados se ilusionaron con esta posibilidad e incluso los boletos se agotaron; sin embargo el nombre del argentino no apareció entre el once inicial y tampoco en la lista de suplentes por lo que quedó descartado para este juego.

El problema de Lionel Messi es que todavía tiene molestias relacionadas con el tejido cicatricial, según apunto el 'Tata' Martino por lo que se perderá un partido en la Major League Soccer (MLS) por quinta ocasión. Ahora el regreso de Messi vuelve a ser desconocido y se reavivan los rumores de que se pudiera perder el resto de la temporada, pues falta poco para el fin de la campaña regular y su equipo no clasificaría a playoffs.

"Debería empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy, podría ser mañana. Lo que pasa que justo mañana es el día del partido. A lo mejor hoy hace la primera parte de la entrada en calor, pero sólo por una cuestión de tener un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él, y el resto del equipo hace un entrenamiento mucho más liviano en función de lo que viene entrenando. Lo vamos evaluando día a día", había comentado Martino en la víspera del juego sobre la salud de Messi.

Desde su llegada al Inter Miami, Messi ha jugado 12 partidos y ha marcado 11 goles además de haber dado cinco asistencias. Ha recibido una tarjeta amarilla y suma 961 minutos jugados con el equipo. En su palmarés ya cuenta con el título de la Leagues Cup, torneo binacional que sirvió también para que logrará su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, el cual será el primer torneo continental para el conjunto de Florida.

Con Messi en la cancha, el Inter Miami suma ocho triunfos y cuatro empates, mientras que sin la presencia del delantero argentino, el Inter cuenta con una victoria, dos empates y dos derrotas. Con sus actuaciones, Messi rápidamente se colocó entre los goleadores históricos del club. Ahora corre el riesgo de no jugar más esta temporada. Su participación en las eliminatorias mundialistas también corre riesgo.

"Evidentemente si está bien en el club va a estar bien en la Selección. El compromiso que tiene Leo en la Selección está fuera de discusión. Y era algo que nosotros reconocíamos de antemano, el club reconocía porque además ahora tenemos otra vez 12 convocatorias y no solo pasa con él, pasa con el resto de los jugadores", dijo Martino en conferencia de prensa sobre la posibilidad de ser baja en la albiceleste.



