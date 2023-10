VIDEO: Se desata riña entre aficionados del Atlético de Madrid y Feyenoord; hay 5 lesionados

Comparta este artículo

Madrid, España.- En redes sociales se comenzaron a difundir unos videos en los que se muestra el momento en el que se desató una riña entre fanáticos del Feyenoord y Atlético de Madrid luego de que se vieran las caras en la UEFA Champions League, teniendo un saldo por lo menos cinco personas lesionadas, además de siete detenidos, entre los cuales estaban cinco hinchas holandeses.

Según datos de las autoridades entre los detenidos se encuentran personas que van desde los 17 hasta los 52 años de edad, quienes se encontraba en una zona VIP del Estadio Civítas Metropolitano, donde se pudo ver que algunos de los agresores eran personas ultras radicales del Feyenoord, quienes afortunadamente pudieron ser controlados por parte de la Policía Nacional de España.

En el clip difundido se logra ver como un grupo agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) tuvieron que cargar en contra los visitantes que no querían ceder ante los de casa, pero afortunadamente no hubieron más heridos, solo daños materiales hacia todo el mobiliario del inmueble. Con respecto a otros puntos de Madrid no se dio con personas lastimadas o bien que fuera aprehendidas por realizar disturbios.

Y es que la Delegación del Gobierno en Madrid informó que se activó un dispositivo de seguridad que estaba integrado por casi mil 300 efectivos que estarían imponiendo el orden durante el encuentro de pelota, siendo catalogado como de ‘alto riesgo’, según datos de la Comisión Antiviolencia, sin conocerse si habrá sanciones para los organizadores del evento, a quienes al final se les salió de las manos.

Mientras que el partido de futbol terminó con un marcador de 3-2 a favor del Atlético de Madrid, con dos goles de Álvaro Morata y uno de Antoine Griezmann, mientras que por el lado del Feyenoord anotaron Mario Hermoso Canseco y Dávid Hancko, quienes de un inicio iban ganando pero luego aparecieron los otros dos tantos de los madrileños que le dieron la vuelta al marco, algo que le habría causado molestia a los hinchas.

