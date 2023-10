'Checo' Pérez vive nueva pesadilla y queda eliminado en la Q2 para el Gran Premio de Qatar

Comparta este artículo

Lusail, Qatar.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez volvió a tener una clasificación de pesadilla, ahora previo al Gran Premio de Qatar, pues el piloto de Red Bull quedó eliminado en la Q2 lo que evitará que largue en una buena posición el fin de semana y deberá remar contracorriente como lo hizo antes del descanso de verano en donde tuvo una muy mala racha que lo alejó por la pelea en el campeonato de pilotos.

Después de un quinto lugar en la sesión de prácticas libres, 'Checo' comenzó la clasificación de manera irregular, pues hubo un momento en que tomó el primer puesto, pero en seguida fue relegado y al final avanzó a la Q2 en el onceavo lugar. Ya en la segunda las cosas empeoraron para el piloto mexicano que no pudo superar el corte y acabó en la posición 13, desde la que largará el próximo domingo en el Circuito de Lusail.

Al final de su participación, el mexicano lamentó lo ocurrido y explicó algunos de los motivos por los que se dio su resultado. "Tengo mucho under, en la parte del frente, en todo lo demás batallo en la parte trasera, eso ha perjudicado bastante y no he podido tener un balance ideal", dijo Pérez, quien pese a esto confía en que en la carrera el resultado sea diferente a lo mostrado este viernes y así puedan trabajar también en una solución a sus complicaciones con el auto.

Créditos: X @F1

"La carrera será diferente, la degradación vendrá de la parte delantera, esperamos tener una solución. Los milímetros aquí no nos ayudaron, hablamos en la reunión de pilotos que no había necesidad de vigilar los track limits porque es pérdida de tiempo", agregó Pérez para los medios de comunicación en español. Mientras tanto, la Pole Position es nuevamente para Max Verstappen quien saldrá en primera línea junto a George Russell.

¿Cuándo será el Gran Premio de Qatar?

Este sábado habrá una nueva carrera sprint, por lo que la clasificación se adelantó para este viernes. Con algunos puntos en disputa, los pilotos buscarán sumar previo a la gran carrera de este domingo. Es así que el Gran Premio de Qatar que se correrá en el Circuito Internacional de Lusail será el próximo domingo 8 de octubre de 2023. La carrera está pactada para iniciar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México (10:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna