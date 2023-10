Chivas: Los 3 directores técnicos que podrían sustituir a Veljko Paunovic

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La salida de Veljko Paunovic de Chivas sigue latente, luego de que se revelara el interés del Almería de España en el estratega serbio quien conoce bien el futbol español por lo que no vería con malos ojos la posibilidad de cambiar de equipo, aun cuando se encuentra a mitad de torneo, pues las actuales condiciones en el equipo también parecen propicias para dar el paso a un lado debido a los problemas en el vestidor.

Medios nacionales apuntan a que la relación entre los jugadores y el estratega europeo esta rota y que habría descontento por parte de sus dirigidos. Tampoco dejan de surgir rumores hasta sobre una posible pelea del técnico con uno de los jugadores que no ha tenido mucha actividad. En este sentido, estas condiciones podrían asegurar una posible salida del entrenador hacía el futbol español en busca de recomponer el camino del Almería.

Ante tal panorama, comienzan a surgir algunos nombres como posibles candidatos, uno de ellos es José Manuel de la Torre, quien ya fue entrenador del 'Rebaño Sagrado', incluso los llevó a ser campeones. El propio técnico no descartó la posibilidad de regresar al equipo tapatío, “Se habla más extra cancha del Guadalajara. Yo siempre he estado disponible, esto es así. No me estoy candidateando, pero es chamba”, dijo en el programa Xilakillers.

Otros nombres que también han surgido son el del uruguayo Diego Alonso, quien desde que dejó el cargo como técnico de Uruguay aún no encuentra equipo. Cuenta con un buen cartel en el futbol mexicano donde ha sido buscado por varios equipos, pero en su momento no aceptó argumentando que le gustaría estar en Europa. Habría que ver si la propuesta de un equipo grande le atrae o seguirá en su negativa si es que le ofrecieran el puesto.

Mientras que un posible candidato más estaría en el español Albert Celades, nombre que ha surgido en más de una ocasión en cuanto a posibles técnicos de Chivas se habla. El estratega español sería del perfil que busca el director deportivo Fernando Hierro, además que al conocerse ambos podrían facilitar las negociaciones en el caso de que se le ofreciera el puesto y así poder contar con un nuevo técnico.

El último partido de Veljko Paunovic al frente de Chivas podría ser ante el Atlas en el Clásico Tapatío de este fin de semana, según ha trascendido en medios nacionales. Sería hasta la próxima semana cuando se tenga mayor claridad respecto al futuro en el banquillo de las Chivas.

Fuente: Tribuna