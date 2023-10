El error que evitó que Julián Quiñones obtuviera su carta de naturalización

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Previo a que Jaime Lozano diera a conocer su lista de convocados para los partidos amistosos de octubre, el entrenador reveló que los trámites de Julián Quiñones para obtener su nacionalidad mexicana todavía no estaban terminados. Fue por esto que no iba a ser tomado en cuenta para estos juegos; sin embargo, no se sabía con exactitud que había pasado en el caso del delantero colombiano.

Fue Héctor González Iñárritu, Presidente Operativo del América, quien reveló que el futbolista no pudo obtener el documento, pero que ahora ya está todo en orden. “El proceso va muy bien. Había unos errores en el proceso anterior de esa carta de naturalización, pero ya no debe tardar", aseguró en entrevista con FOX Sports Radio. EL directivo añadió que el proceso se atrasó debido a que Quiñones tiene un segundo nombre y no se había incluido.

Te podría interesar Alemania Selección Mexicana enfrentará a la mejor Alemania; Julian Nagelsmann revela convocatoria

“Tiene un segundo nombre y no estaba, entonces tienes que volver a meter los papeles. Hoy por hoy, el proceso está correcto", aseguró el dirigente del equipo americanista. Sobre la fecha aproximada en la que podría recibir la carta de naturalización, González Iñárritu consideró que en menos de un mes ya estaría listo por lo que entonces podría ser considerado para un eventual llamado a la Selección Mexicana.

Créditos: X @miseleccionmx

En este sentido, el debut de Julián Quiñones se podría dar ante Colombia, su país de nacimiento, ya que es el siguiente juego amistoso que tiene pactado el equipo mexicano. Será el día 16 de diciembre en un encuentro que se realizará en el Estadio Coliseum en Los Ángeles, California. De acuerdo con un comunicado de la FMF este partido será para celebrar el vigésimo aniversario de los partidos amistosos que organiza la empresa denominado por el organismo como 'Mextour'.

Mientras tanto, en la próxima fecha FIFA del mes de octubre México tendrá dos duras pruebas, pues se enfrentará a Ghana el sábado 14. Mientras que el martes 17 de octubre el Tricolor jugará contra Alemania en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. Tanto el equipo germano como el africano ya han revelado sus listas de convocados y jugarán con sus mejores jugadores ante el Tri.

Fuente: Tribuna