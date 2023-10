Julio Urías, sin cabida en Los Ángeles Dodgers; así es el futuro inmediato del lanzador

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Julio Urías está descartado de Los Angeles Dodgers, así lo confirmó el manager del equipo Dave Roberts, pero esta es al menos su actualidad inmediata, pues no será considerado para lo que resta de la temporada 2023 en donde el equipo se encuentra por disputar la Serie Divisional. No obstante, aún no hay una decisión definitiva sobre su continuidad en el equipo, al menos hasta que se conozca una resolución en su caso.

Roberts confirmó que no lanzará más este año y en cuanto a su futuro en el equipo desconoce si permanecerá o será dado de baja. Una vez más el manager lamentó la situación, la cual dijo que ha sido un golpe en la organización donde era considerado como una de las estrellas principales y de cara a la postemporada en donde se verán mermados por esta situación en la que se vio involucrado el sinaloense.

“Obviamente, no lanzará para nosotros este año y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación”, dijo Roberts en palabras para el podcast The Show. La situación de Urías todavía no termina por resolverse, pues durante su cita en la corte le pasado 27 de septiembre no hubo todavía una resolución al caso.

Créditos: MLB.com

El mexicano no se presentó a la corte debido a que se seguían recabando pruebas sobre la acusación de violencia doméstica, según informaron medios estadounidenses. Tampoco se dio a conocer la fecha en la que volvería ser llamado o si sería notificado de otra forma. Mientras tanto se mantiene separado del equipo bajo licencia administrativa como decidió la Major League Baseball (MLB) hace unas semanas.

Julio Urías fue detenido la noche del domingo 3 de septiembre en Los Ángeles, luego de haber sido una de las celebridades que asistieron al partido entre Los Angeles FC y el Inter Miami. Según el informe policial, un testigo alertó a las autoridades sobre un altercado que involucraba a un hombre y una mujer, que en este caso se trataba de Urías y su pareja. Tras acudir al llamado la policía determinó que había lesiones corporales por lo que arrestaron al beisbolista.

La mañana del lunes salió tras pagar una fianza de 50 mil dólares, pero la investigación en su contra se mantiene luego de que fueran revelados varios detalles sobre el altercado. Mientras tanto, la MLB decidió ponerlo bajo licencia administrativa. Urías, que estaba por quedar como agente libre y con la posibilidad de recibir un contrato millonario, ahora podría quedar fuera de las Grandes Ligas al ser reincidente en un caso de violencia doméstica.

Fuente: Tribuna