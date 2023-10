Paul Pogba da doping positivo en segunda prueba; así recibieron la noticia en Jueventus

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista francés Paul Pogba solicitó una segunda prueba antidoping, luego de que las muestras de un primer test arrojaran un resultado adverso para el jugador, pero nuevamente dio positivo por lo que ahora podría enfrentarse a un duro castigo. Según una fuente de la agencia de noticias AFP, el futbolista resultó positivo a testosterona, sustancia que según la prensa italiana había sido hallada en primera instancia.

Este nuevo resultado positivo de Pogba podría acabar prácticamente con la carrea del futbolista de 30 años de edad, pues según estima la prensa francesa, podría enfrentarse a una suspensión de cuatro años. Aunque esta pena podría ser de la mitad si es que ahora se compureba que no fue intencional como lo ha estado planteando el futbolista. La noticia que se dio durante este viernes llegó hasta la concentración de la Juventus, su actual equipo.

El entrenador Massimiliano Allegri fue cuestionado por los medios sobre este hecho, pero aseguró que no lo sabía por lo que esperará para dar una declaración. “No lo sabía y lo siento mucho, vamos a esperar lo que pasará después. Hablar ahora no sirve de nada”, aseguró el estratega. Pogba dio positivo en una prueba antidoping realizada al inicio de este torneo por lo que fue suspendido de manera cautelar por el Tribunal Nacional Antidopaje.

La prueba fue realizada en agosto en el partido donde Juventus venció a Udinese y en donde el mediocampista no jugó. Según información del portal ESPN el motivo por el que resultó positivo a testosterona fue porque consumió algunos suplementos nutricionales sin saber lo que contenían. Una fuente mencionó a la cadena estadounidense que uno de sus amigos radicado en Miami, el cual es médico, le recetó algunos de estos suplementos.

El jugador habría confesado que no sabía el contenido de los mismos por lo que no había sido algo intencional. A través de un comunicado su agente Rafaela Pimenta aseguró que su representado "nunca tuvo la intención de romper las reglas", por lo que ahora deberán demostrar que no fue intencional y con lo que estaría reduciendo su castigo si es que resulta favorable la resolución para el jugador.

Este torneo apenas había sumado 52 minutos en dos partidos disputados ingresando de cambio. La temporada pasada solo disputó seis partidos en la liga, sumando 108 minutos. En esta campaña no ha anotado goles como tampoco lo hizo en la anterior, motivo por el que había sido criticado por los fanáticos italianos. El futbolista galo todavía tiene contrato vigente con la Juventus y vence hasta el 2026.

