¿Qué campeonatos de fútbol sudamericanos son los más famosos en Europa?.

Ciudad de México.- El viejo continente posee algunas de las ligas más populares e importantes del mundo, pero hay fanáticos que prefieren disfrutar de la adrenalina y pasión del fútbol sudamericano. Copa Libertadores, Copa América, son algunos de los campeonatos más populares y consumidos por europeos.

La comparación entre el fútbol europeo y el sudamericano es una polémica que lleva años en disputa. Cuál es mejor, cuál tiene el mayor rendimiento, los mejores jugadores, son las preguntas más comunes cuando se busca definir la superioridad de alguno. Pero en el último tiempo, varios campeonatos sudamericanos han acaparado la atención de los fanáticos del viejo continente, quienes se han convertido en seguidores de famosos equipos de América del Sur. Entre los más consumidos se encuentran: la Copa Libertadores, Copa América; y ligas nacionales como la argentina y brasilera.

Copa América

Si se debe escoger una de las más reconocidas y esperadas a nivel mundial, la Copa América es la que se queda con el primer puesto. El campeonato reúne a las selecciones nacionales de cada país de Sudamérica y se determina quién será el rey del continente.

Este es uno de los más elegidos por los europeos ya que suele demostrar el alto nivel que poseen los jugadores y los partidos se caracterizan por la adrenalina y pasión que transmiten. Además, reúne en un solo lugar a los deportistas que suelen desarrollar su carrera en equipos europeos.

Copa Libertadores

Otro de los campeonatos más consumidos en Europa es la Copa Libertadores. En este evento, los partidos se juegan entre los campeones y subcampeones de las ligas nacionales de cada país de América del Sur. Por este motivo, es que siempre se la compara con la Champions League, que suele juntar a los mejores de Europa.

Su principal atractivo se debe a la gran rivalidad que se genera entre los equipos a la hora de jugar cada encuentro. El deseo de convertirse campeón del continente provoca partidos infartantes e inolvidables para los fanáticos. Un claro ejemplo fue la final que se jugó en Madrid en 2018, donde se disputó el clásico argentino Boca- River y cuyo partido no se olvida hasta el día de hoy.

Liga Nacional Argentina

Pero los europeos no solo eligen los famosos campeonatos para consumir el fútbol sudamericano. Las ligas nacionales de cada país también han conquistado a los fanáticos del viejo continente. Una de las más populares es la liga nacional argentina o también conocida como Primera División. Su atractivo se da, sobre todo, por los equipos que lo conforman (como Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, entre otros) y la fama que tienen alrededor del mundo. Lo que hace interesante a esta liga es que cada año puede surgir un ganador diferente al anterior, lo cual hace que los niveles de competitividad sean mayores. Además, la pasión de sus fanáticos también suele generar que el europeo se sienta atraído por conocer lo que se vive durante los partidos.

El Brasileirão

Por último, no se puede no mencionar a la liga de fútbol brasileña. El Brasileirao se ha posicionado como el mejor fútbol del continente y del mundo. La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) colocó a esta liga como la mejor del planeta en 2022. Superó a ligas europeas como la inglesa y la española. Esto se debe a que sus competidores mostraron excelentes rendimientos durante toda la temporada. Los equipos que la disputan son mundialmente conocidos por su calidad de juego y por la cantidad de campeonatos ganados. Entre algunos de ellos se encuentran: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Grêmio de Porto Alegre, etc.

A pesar que las ligas europeas son internacionalmente más reconocidas y valoradas, el fútbol Sudamericano logró demostrar que cuenta con todo lo necesario para llegar a su nivel y hasta superarlo. Y esto se debe no solo al talento y empeño de sus jugadores, sino también a la pasión de sus fanáticos. Los cuales transmiten el amor por el fútbol en cualquier parte del mundo donde se encuentren.



¿Y qué pasa con la Liga MX?

Aunque es menos popular en Europa que otros campeonatos, la Liga MX ha visto cómo su popularidad ha aumentado en los últimos años, especialmente por haber tenido jugadores europeos unirse a clubes mexicanos. Podemos pensar, por ejemplo, en André-Pierre Gignac con los Tigres, un futbolista popular en Francia que ha dado más visibilidad a nuestro campeonato en su país de origen. Un campeonato que, gracias a un solo jugador, ahora es conocido por la mayoría de los aficionados al fútbol francés. Y que incluso ha visto a otros futbolistas franceses unirse a México, como Florian Thauvin y Andy Delort.