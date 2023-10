Almería confirma a su nuevo técnico y se define el futuro de Veljko Paunovic

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores que ponían fuera a Veljko Paunovic de Chivas, el Almería de España, club que tenía entre sus opciones al estratega serbio, ya anunció a su nuevo entrenador por lo que las posibilidades de que el Guadalajara mantenga a su entrenador han crecido, pues a este anuncio se agrega el último resultado del equipo y a que al parecer las cosas al interior del equipo se han calmado.

Gaizka Garitano será el nuevo entrenador del Almería donde milita el defensa sonorense César Montes por lo que está descartada la opción de que llegue Paunovic. Por otra parte, durante la conferencia de prensa después del partido entre Chivas y Atlas en donde el equipo rojiblanco goleó a los rojinegros, el propio entrenador europeo descartó la posibilidad de salir al asegurar que el nunca había considerado esa opción.

"Nunca les dije a los muchachos que me iba. Y lo único que dije es que no quiero hablar de nada. Estuve callado y sólo les dije: 'me hablaron con las acciones'. No tengo que responder a los rumores. Les dije que si no estamos juntos, no importa como jugar, como ganar. Hubo eventos que pudieron dañar la mutua confianza y eso estaba expuesto esta semana, pero creo que reparamos esto con hechos", dijo el entrenador.

Créditos: X @U_D_Almeria

Los rumores de la salida de Paunovic se produjeron durante una semana convulsa en Chivas en donde tres jugadores fueron separados por indisciplina y también en un momento en donde hubo rumores sobre un posible altercado entre el técnico y Víctor Guzmán, quien no había jugado desde hace varios partidos, situación que el propio jugador salió a desmentir a través de sus redes sociales.

"Ha sido una semana difícil, pero he visto que hay una inquietud positiva, unas ganas de decir ‘nos podemos recuperar, no está todo perdido’ y sobre eso trabaje y nos ayudaron mis cinturones negros en el equipo, los chavos que tenemos y el grupo que está trabajando diario; hubo mucho apoyo por parte de la gente, eso me ayudó a conectar algunos puntos importantes ya recuperar el grupo, el espíritu y hoy se manifestó con una gran actuación", agregó el entrenador.

A partir de esta semana se jugará la fecha FIFA por lo que el Guadalajara vivirá un respiro al no tener partido la próxima semana. Este tiempo resultará vital para el equipo que busca la oportunidad de jugar la liguilla del Apertura 2023, situación que no luce complicada pese a que los resultados pasados no los acompañaron.

Fuente: Tribuna