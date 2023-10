Alexis Vega reaparece en redes sociales luego de haber sido separado de Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero Alexis Vega, uno de los tres futbolistas separados por parte de las Chivas a principios de la semana pasada, reapareció en sus redes sociales justo después del Clásico Tapatío en donde el Guadalajara se llevó el triunfo por goleada y después de que Veljko Paunovic abriera la puerta a un posible perdón de los jugadores involucrados en actos de indisciplina. El atacante mexicano hizo eco de un mensaje en donde agradece el apoyo de su familia.

Vega replicó un mensaje de su esposa en el que habla sobre la importancia de pasar mayor tiempo con su familia en lugar de asistir a fiestas, mismo que el futbolista replicó y añadió el mensaje "siempre con ustedes familia, los amo mucho". Esta es la primera reacción de Vega de forma pública, luego de que fue separado por las Chivas. Por otra parte, el jugador Cristian Calderón también se pronunció en redes.

En el caso del 'Chicote' este envió un mensaje de felicitación al equipo por el resultado obtenido ante el Atlas en donde golearon por 4-1. “Hoy todo mi respeto, admiración y agradecimiento a estos 21 cab... que dieron todo por este partido. Qué chingón es ver esa alegría, qué chingón se siente saber que GDL es del Rebaño Sagrado. Aparte de apoyarlos, desearles lo mejor, mies felicitaciones para ustedes, Chivas. Te amo Rojiblanco”, publicó en sus redes Cristian Calderón.

Al finalizar el juego con el Atlas, el técnico Veljko Paunovic no descartó la posibilidad de perdonar a los jugadores involucrados en los actos de indisciplina entre los que se encuentran los dos futbolistas del primer equipo Alexis Vega y Cristian Calderón y el juvenil Raúl Martínez. Aunque advirtió que de momento hay un comunicado que mantiene la decisión sobre los tres jugadores tal y como se ha manejado hasta ahora.

"Hay un comunicado que se mantiene firme como está. Que levante la mano quien no se ha equivocado en la vida, estamos listos para perdonar, pero hay dos partes: el que quiere ser perdonado tiene que tomar el primer paso; y segundo es: el perdón no se pide y no se da, se gana, también los hechos son importantes, es un hecho que más adelante se tratará", mencionó el técnico de Chivas en la conferencia de prensa.

Hasta el momento Chivas no ha tomado una determinación oficial, además de separar a sus futbolistas, en tanto que en la prensa nacional ha trascendido que el equipo ya no contaría con ninguno de los dos jugadores del primer equipo, mientras que Martínez si podría mantenerse con el Tapatío.

Fuente: Tribuna