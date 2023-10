Chivas podría perdonar a Alexis Vega y 'Chicote' Calderón; esto dijo Paunovic

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La victoria de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío podría sentar las bases para que las cosas en el Guadalajara regresen a la normalidad, pues ahora hubo una nueva pronunciación respecto al caso de Alexis Vega y Cristian Calderón, quienes fueron separados por indisciplina, pero que podrían ser perdonados, así lo dio a entender el técnico serbio Veljko Paunovic.

Y es que luego de haber goleado al Atlas en el Clásico Tapatío, el técnico Veljko Paunovic no descartó la posibilidad de perdonar a los jugadores involucrados en los actos de indisciplina entre los que se encuentran los dos futbolistas del primer equipo y el juvenil Raúl Martínez. Aunque advirtió que de momento hay un comunicado que mantiene la decisión sobre los tres jugadores tal y como se ha manejado hasta ahora.

"Hay un comunicado que se mantiene firme como está. Que levante la mano quien no se ha equivocado en la vida, estamos listos para perdonar, pero hay dos partes: el que quiere ser perdonado tiene que tomar el primer paso; y segundo es: el perdón no se pide y no se da, se gana, también los hechos son importantes, es un hecho que más adelante se tratará", mencionó el técnico de Chivas en la conferencia de prensa.

¿Qué pasó con los jugadores de Chivas?

El pasado 3 de octubre, justo cuando Chivas estaba en medio de una crisis de resultados, el interior del equipo se volvió a cimbrar por temas extra cancha, pues el equipo informó sobre la separación de tres futbolistas debido a actos de indisciplina. El nombre que más llamó la atención fue el de Alexis Vega, quien ha recibido múltiples críticas por parte de los aficionados que han notado una baja de rendimiento en las últimas semanas.

Además de Vega, los otros jugadores que fueron separados del plantel fueron Cristian 'Chicote' Calderón y Raúl Martínez. Aunque el Guadalajara no informó que tipo de falta habían cometido, trascendió que habían metido a mujeres al hotel de concentración. Por otra parte informó que los futbolistas sancionados se mantendrán trabajando al margen del platel del primer equipo con trabajo diferenciado en donde buscarán mantenerlos en buen estado de forma para futuras reincorporaciones.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy serán separados del plantel por tiempo indefinido. Los tres jugadores trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística", se limitó a escribir el equipo mexicano a través de un comunicado.

