El motivo por el que Tiago Volpi casi se pelea con directivo de Querétaro en Toluca

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- El Toluca tuvo una contundente victoria de 3-1 sobre Querétaro con un gol del portero Tiago Volpi incluido, pero el brasileño no terminó de muy buena forma el juego ya que el al final se encaró con el directivo queretano Ángel Sosa con el que estuvo cerca de llegar a los golpes si no es por la intervención de sus compañeros que lo detuvieron pese a los esfuerzos del jugador por zafarse para buscar al dirigente rival.

Incluso, un video en las redes sociales mostró el momento en el que el portero se vuelve muy agresivo y grita hacia un grupo donde había jugadores y dirigentes del conjunto queretano. Al Volpi se le ve discutir y forcejear con gran fuerza para encontrarse con el elemento queretano, pero no lo logra. Al final del partido reveló qué fue lo que pasó para provocarle una reacción de tal manera, además de que reveló lo que le dijo Sosa.

“Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Estaba haciendo mi oración como siempre hago cuando termina el partido, viene una persona, un directivo que pienso que me viene a saludar, cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar, decirme que yo le falto el respeto a la playera del Querétaro, si hay una cosa que jamás voy a hacer es faltarle el respeto a Querétaro", dijo Volpi a los medios.

"Es un institución que que hizo que todos me conocieran, fue ahí donde vine, hice una linda parte de mi carrera, entonces jamás voy a menospreciar o hacer algo contra el Querétaro”, agregó Volpi quien supone que la molestia del directivo ocurrió debido al gol que le hizo de penalti a los Gallos Blancos por lo que al encararlo se molestó tanto que, por lo que se aprecia en los videos, intentó ir a buscar pelea.

“Yo creo que de molesto porque hice el gol, pero hoy porto los colores del Toluca, represento a esta instrucción y no voy a dejar de patear un penal, y más porque soy el cobrador oficial, solo porque es mi ex equipo, se molestó por eso, vino a percharme, a poner su cabeza en mi cara y por eso me calenté”, agregó Volpi que con Toluca ya lleva diez goles y es el cobrador oficial de penaltis por lo que puede seguir elevando su cuota.

Fuente: Tribuna