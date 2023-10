Revelan declaración de Jennifer Hermoso ante la fiscalía por el caso Luis Rubiales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La futbolista española Jennifer Hermoso ya declaró sobre la situación que vivió durante la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo Femenil en donde fue besada en los labios por el expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) Luis Rubiales. Ante la fiscalía la futbolista de Pachuca reiteró que la acción no fue consentida y también agregó haberse sentido agredida por parte del exdirigente.

“Mancharon mi imagen, yo me sentí como jugadora y trabajadora de la Federación que nadie me protegía, ellos me pedían que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que me estuvieran protegiendo a mí. No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que solo quería hacerme daño”, dijo Hermoso en declaraciones dadas a conocer por la televisora española Telecinco.

En su comparecencia ante las autoridades, Hermoso fue cuestionada sobre si esperaba una reacción como la ocurrida a lo que aseguró que fue tomada por sorpresa y que en ningún momento esperó esa acción por lo que quedó desconcertada y lo comentó con un par de compañeras al bajar de la tarima. “¿Cómo me lo iba a esperar en ese escenario que era una entrega de medallas de una final de un Mundial? Habíamos sido campeonas. Mucha emoción, mucha alegría y todo, pero no busqué ese momento”, dijo.

Jennifer Hermoso en un entrenamiento

Jennifer describió como fue el momento en que ocurrió el beso en una historia completamente distinta a lo que en su momento aseguró que había ocurrido Luis Rubiales. “Yo le abrazo. Lo primero que le digo al abrazarle fue: ‘La que hemos liado’. Él pega un brinco sobre mí y me mantengo firme como para sostenernos. A la que baja, lo único que recuerdo que me dijo es: ‘Este Mundial lo hemos ganado gracias a tí’.

"Y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca”, recordó la jugadora de la selección española. El caso de la jugadora llevó a tomar medidas en la RFEF y en futbol internacional, pues Rubiales fue removido de su cargo como presidente, así como el de vicepresidente de la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA).

El exdirigente ya ha rendido su declaración en donde insistió que la acción fue consensuada, mientras que también comparecieron como testigos jugadoras de la selección española como Alexia Putellas y Misa Rodríguez. Habrá que esperar varios días para conocer la resolución de las autoridades españolas.

