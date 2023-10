UEFA toma decisión sobre la selección de Israel que juega las eliminatorias para la Euro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conflicto entre Israel y el grupo Hamás en la Franja de Gaza llevó a la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA) a tomar una decisión respecto a los próximos compromisos de la selección israelí. Es así que el partido entre Israel y Suiza que se iba a disputar este jueves 12 de octubre en el Bloomfield Stadium de la ciudad de Tel Aviv quedó aplazado hasta nuevo aviso, según un comunicado del organismo europeo.

En tanto que su siguiente juego ante Kosovo no está todavía descartado, pero se evalúa si se podrá realizar. Este juego está programado para el día 15. Pero la selección mayor no será la única afectada, ya que el combinado Sub 21 no disputará sus partidos de clasificación para el torneo continental de la categoría en donde enfrentaría a Alemania y Estonia. Es el mismo caso que vivirán las otras selecciones menores.

En el caso de la Sub 17 iba a disputar un torneo clasificatorio para el Europeo de esa categoría entre el 11 y 17 de octubre, en donde enfrentaría a Bélgica, Gibraltar y Gales, pero ahora ya no se jugará. El organismo de futbol europeo aseguró que se mantiene al tanto del desarrollo del conflicto para seguir tomando nuevas decisiones en el futuro, pues no solo hay juegos de selecciones en disputa en los próximos días.

Selección Sub 21 de Israel | uefa.com.

"La UEFA continuará vigilando de cerca la situación y permanecerá en contacto con todos los equipos implicados antes de tomar decisiones sobre nuevas fechas y sobre posibles cambios en otros próximos encuentros", mencionó el organismo en un comunicado. En tanto que a nivel de clubes, la liga de primera división suspendió todos sus juegos desde el inicio del conflicto y los equipos que iban a jugar amistosos en la fecha FIFA han suspendido sus compromisos.

Una vez que se terminen los compromisos de selecciones, volverán las competencias de clubes, incluidas las internacionales, por lo que también podrían verse suspendidos los juegos que involucren a clubes de Israel o pueden ser aplazados o cambiados a una sede neutral. Mientras tanto, algunos clubes de futbol se han pronunciado en sus redes sociales solicitando ayuda a los ciudadanos.

En este caso iniciaron una recaudación en apoyo al ejército de su país, por lo que han invitado a los aficionados a sumarse a esta causa. En tanto que el mundo del futbol ya se ha visto afectado también por el conflicto, como fue el caso de un exjugador que murió asesinado hace unos días mientras celebraba su cumpleaños.

Fuente: Tribuna