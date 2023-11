Ana Guevara propone no dar estímulos económicos a deportistas y entregarlos a Acapulco

Comparta este artículo

Santiago, Chile.- Previo a la participación en los Juegos Panamericanos y durante la ceremonia de abanderamiento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que había reservado una cantidad monetaria que sería repartida a los atletas mexicanos que tuvieran una buena participación en Santiago 2023, pero ahora esto podría no ser así, después de la propuesta que hizo la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara.

Guevara se encuentra ya en Santiago para seguir la participación de los atletas mexicanos en el cierre de los juegos y ahí reveló su propuesta de exentar el premio económico considerado para los atletas y que en cambio ese monto sea destinado para ayudar a Acapulco que durante la semana pasada sufrió por la llegada del huracán 'Otis' que causó grandes estragos en la costa y en parte del del estado de Guerrero.

"No ha cambiado el presidente el monto, yo creo que va a ser lo mismo. Yo le mandé una tarjeta al Presidente con la posibilidad de que, derivado a lo que está pasando en Acapulco, que se pueda exentar el recurso derivado de lo que está pasando el país y en específico la gente de Guerrero, pero no hemos tenido respuesta y no ha fijado una cantidad el presidente", reveló Guevara en palabras citadas por el diario Marca.

La exvelocista sonorense explicó que esto puede aplicar debido a que no era una cantidad dentro del presupuesto de la Conade, sino una cantidad excepcional que el presidente había reservado para los atletas por lo que podría aplicar su opción. "Puede existir la posibilidad, él es el presidente y quien decide. Ese estímulo no es recurso de la Conade otorgado para el ejercicio, es una excepción que hace el Presidente", agregó.

De aprobarse sería un duro golpe para los atletas mexicanos que en los últimos meses se han quejado de que no cuentan con el suficiente apoyo para su desarrollo deportivo. Además, también está el caso de los deportistas de disciplinas acuáticas que de momento no cuentan con las becas gubernamentales, salvo en los casos en que se han metido amparos como es el caso de la natación artística.

Fuente: Tribuna