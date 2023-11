México Sub 23 cae con Brasil y tendrá que conformarse con buscar el bronce en Panamericanos

Comparta este artículo

Santiago, Chile.- En el futbol varonil México deberá conformarse con la posibilidad de buscar la medalla de bronce, pues el combinado de la Selección Mexicana Sub 23 no pudo con Brasil y cayeron derrotados por 1-0 con un autogol en los primeros minutos del partido, así que ahora buscarán quedarse con el tercer puesto de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y así igualar lo hecho hace cuatro años.

El equipo mexicano que había clasificado con dudas, no era favorito ante un Brasil que no ha recibido gol en todo lo que va del torneo y que lo llevó a avanzar en el primer puesto. El encuentro se definió prácticamente desde los primeros minutos del partido, pues apenas al minuto 2, el tricolor se fue abajo en el marcador con un autogol del futbolista que milita en la Major League Soccer, Antonio Leone.

Brasil había llegado con un balón por el costado derecho y en el centro potente el portero Fernando Tapia no pudo quedase con el balón, mientras que Leone que venía de frente terminó por mandar el balón al fondo de las redes. El equipo mexicano lució desconcertado por varios minutos tras haber recibido el gol tempranero y no pudo reponerse a lo largo del juego en el que Brasil también se enfocó bien en defender.

Créditos: X @miseleccionmx

Hacia el final del partido, México tuvo la más clara con un remate de cabeza dentro del área tras un balón parado que el portero sacó con un manotazo salvador, pues la pelota parecía tener seguro su lugar dentro de la portería. Ahora México se enfrentará a Estados Unidos por la medalla de bronce el próximo 4 de noviembre en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, mientras que Brasil se medirá a Chile horas más tarde.

México ha logrado once medallas en futbol varonil en los Juegos Panamericanos, de las cuales, cuatro han sido de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Los oros llegaron en las ediciones de 1967, 1975, 1999 y 2011 en la edición de Guadalajara donde derrotaron a Argentina por 1-0. Mientras que en la última edición de Lima 2019 ganaron el bronce tras derrotar a Uruguay 1-0. En las últimas ocho ediciones no se han ido sin medalla.

En tanto que Brasil ha ganado el oro también en cuatro ocasiones por lo que de ganar en esta edición superaría a México. El máximo ganador en la historia es Argentina con siete preseas doradas, mientras que Uruguay suma dos y Estados Unidos y Ecuador tienen una. Chile, el otro finalista este año, nunca la ha ganado y su mejor resultado en futbol varonil fue una plata en 1987.

Fuente: Tribuna